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«С кем-то перепутали». Колесникову задержали и быстро отпустили
09.08.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 8 августа силовики задержали члена объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Колесникову. Об этом сообщает штаб кандидата.
Колесникову задержали около штаба на улице В.Хоружей.
«Когда сели в машину и начали выезжать с парковки, дорогу заблокировал серебристый микроавтобус. Оттуда вышли представители милиции. Марию силой отвели в бус и уехали», — сообщил в штабе Тихановской.
По предварительной информации, Колесникову отвезли в Центральное РУВД, причину задержания не назвали.
В 23.05 адвокат сообщил, что Марию Колесникову отпустили.
— Сотрудники сказали, что ее перепутали с другим человеком. Марию подвезли к месту ужина и извинились, — пояснили в штабе Тихановской.
Мария Колесникова не доехала до РУВД.
— Меня задержали первый раз в жизни. Но я сразу потребовала адвоката, — сказала TUT.BY Колесникова. — На самом деле было странное задержание. Сначала пытались затащить в другую машину. Когда я сказала как меня зовут, назвала год рождения, они ответили, что не того задержали. И отвезли в то место, которое назвала. В машине они были очень вежливы, но до этого — это было применение силы.Ранее стало известно, что Светлана Тихановская был вынуждена покинуть свою квартиру в Минске в целях безопасности. Это произошло после задержания двух ее основных помощников.
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Вечером 8 августа силовики задержали члена объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Колесникову. Об этом сообщает штаб кандидата.
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