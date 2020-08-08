Источник материала: Tut.by

Вечером 8 августа силовики задержали члена объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Колесникову. Об этом сообщает штаб кандидата.



Фото: Паша Кричко, babariko. vision

Колесникову задержали около штаба на улице В.Хоружей.

«Когда сели в машину и начали выезжать с парковки, дорогу заблокировал серебристый микроавтобус. Оттуда вышли представители милиции. Марию силой отвели в бус и уехали», — сообщил в штабе Тихановской.

По предварительной информации, Колесникову отвезли в Центральное РУВД, причину задержания не назвали.

В 23.05 адвокат сообщил, что Марию Колесникову отпустили.

— Сотрудники сказали, что ее перепутали с другим человеком. Марию подвезли к месту ужина и извинились, — пояснили в штабе Тихановской.





Мария Колесникова не доехала до РУВД.

— Меня задержали первый раз в жизни. Но я сразу потребовала адвоката, — сказала TUT.BY Колесникова. — На самом деле было странное задержание. Сначала пытались затащить в другую машину. Когда я сказала как меня зовут, назвала год рождения, они ответили, что не того задержали. И отвезли в то место, которое назвала. В машине они были очень вежливы, но до этого — это было применение силы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «С кем-то перепутали». Колесникову задержали и быстро отпустили Вечером 8 августа силовики задержали члена объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Колесникову. Об этом сообщает штаб кандидата.