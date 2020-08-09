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«Говорят, в Венесуэлу посылали, потом - в Стамбул, потом - в Ливию». Лукашенко о «боевиках ЧВК Вагнера»

09.08.2020 12:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко проголосовал сегодня на участке в Университете физкультуры, а потом стал отвечать на вопросы журналистов. Он так же прокомментировал ситуацию с задержанными россиянами из ЧВК Вагнера.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы с президентом Путиным договорились, что детально все факты и факторы, которые сегодня на лицо, мы рассмотрим, мы разберемся. Украина подключилась к этому, насколько я информирован, прислали свои предложения и замечания. Пока никто не приехал, как я пригласил, прокуроров, одного и второго, и наш прокурор ждет приезда.

Лукашенко отметил, что если прокуроры России и Украины не приедут, то Беларусь разберется самостоятельно и решит эту проблему.

— Но предложения прокурорам и отказ сюда приехать говорит о том, что наплевать им на судьбы этих ребят. Вот послали и послали, сначала говорят, в Венесуэлу посылали, потом — в Стамбул, потом — в Ливию, потом якобы Сечин (главный исполнительный директор «Роснефти». — Прим. TUT.BY) нанял их для того, чтобы охранять не то в Ливии, не то в Венесуэле, не то в Сирии нефтяные объекты. На что Игорь Сечин сказал: «Я не имею никакого отношения». И я ему верю. Сейчас уже вы, наверное, конспирологию всю прочитали, и мы видели, где это все изложено, говорят, что это третья страна хотела устроить провокацию, столкнуть Беларусь и Россию. Слушайте, может быть, но мне какая разница, кто это спровоцировал? Я работаю по факту, так как с этими 180 человеками, которых мы депортировали фактически из страны за ночь и утро. Мне все равно на данный момент, кто провоцировал, кто их сюда направлял, кто посылал — это вторично. Главное, чтобы они не устроили здесь пожар в центре Минска, вот что для меня сегодня важно. Естественно, это будем учитывать, и строить свои отношения, исходя в том числе и из этих моментов.

Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси

В ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человека. ГосСМИ сообщили, что это боевики иностранной частной военной компании Вагнера. 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Все задержанные — граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе «Миротворец» как участники военных действий на Донбассе. ГосСМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявили, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Что с остальными более чем 160 боевиками, пока неизвестно.

Лукашенко назвал случившееся чрезвычайным происшествием. По данному инциденту в МИД Беларуси вызваны послы Украины и России. Следственный комитет проводит проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко проголосовал сегодня на участке в Университете физкультуры, а потом стал отвечать на вопросы журналистов. Он так же прокомментировал ситуацию...
 
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