ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Запугивания уже не работают». Мария Колесникова проголосовала на выборах

09.08.2020 12:43 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Представитель объединенного штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова проголосовала на выборах президента. Она надеется, что все пройдет мирно.


Фото: Ольга Лойко, TUT.BY

— Запугивания уже не работают. Надеемся, это скоро закончится, — коротко сказала она журналистам.

Мария Колесникова, проверив свой бюллетень — нет ли каких-то пометок, и есть ли две подписи на обороте, отправилась в кабинку и проголосовала.

Планы у представителя объединенного штаба на сегодня простые: позавтракать, потом составить компанию Светлане Тихановской, когда та отправится голосовать, а остальное — как пойдет.

— Будем надеяться, что все будет мирно, — добавила она.

Напомним, первоначально Мария Колесникова возглавляла штаб Виктора Бабарико. Позже она вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало стала лицом объединенного штаба.

Вечером накануне выборов Колесникову задержали около штаба на улице В. Хоружей, но до РУВД они не доехали. — Меня задержали первый раз в жизни. Но я сразу потребовала адвоката, — сказала TUT.BY Колесникова. — На самом деле было странное задержание. Сначала пытались затащить в другую машину. Когда я сказала как меня зовут, назвала год рождения, они ответили, что не того задержали. И отвезли в то место, которое назвала. В машине они были очень вежливы, но до этого — это было применение силы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планы у представителя объединенного штаба на сегодня простые: позавтракать, потом составить компанию Светлане Тихановской, когда та отправится голосовать, а...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Говорят, в Венесуэлу посылали, потом - в Стамбул, потом - в Ливию». Лукашенко о «боевиках ЧВК Вагнера»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
09.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика