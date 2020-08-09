«Запугивания уже не работают». Мария Колесникова проголосовала на выборах

Источник материала: Tut.by

Представитель объединенного штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова проголосовала на выборах президента. Она надеется, что все пройдет мирно.



Фото: Ольга Лойко, TUT.BY

— Запугивания уже не работают. Надеемся, это скоро закончится, — коротко сказала она журналистам.

Мария Колесникова, проверив свой бюллетень — нет ли каких-то пометок, и есть ли две подписи на обороте, отправилась в кабинку и проголосовала.

Планы у представителя объединенного штаба на сегодня простые: позавтракать, потом составить компанию Светлане Тихановской, когда та отправится голосовать, а остальное — как пойдет.

— Будем надеяться, что все будет мирно, — добавила она.

Напомним, первоначально Мария Колесникова возглавляла штаб Виктора Бабарико. Позже она вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало стала лицом объединенного штаба.

Вечером накануне выборов Колесникову задержали около штаба на улице В. Хоружей, но до РУВД они не доехали. — Меня задержали первый раз в жизни. Но я сразу потребовала адвоката, — сказала TUT.BY Колесникова. — На самом деле было странное задержание. Сначала пытались затащить в другую машину. Когда я сказала как меня зовут, назвала год рождения, они ответили, что не того задержали. И отвезли в то место, которое назвала. В машине они были очень вежливы, но до этого — это было применение силы.