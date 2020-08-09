Как должен выглядеть бюллетень и в каком случае его могут признать недействительным. Напоминаем!

Источник материала: Tut.by

В Беларуси проходят выборы. Тысячи человек в этот момент идут на избирательные участки, чтобы отдать голос за своего кандидата. Чтобы ваш голос был посчитан, подготовили памятку, как должен выглядеть бюллетень.



Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

По закону не все бюллетени признаются действительными. В некоторых случаях голос избирателя может не быть учтенным. О такой ситуации рассказал на своей странице в Instagram тренер брестского «Динамо» Василий Хомутовский.

Фото: Страница Василия Хамутовского в instagram

— Заехал проголосовать перед тренировкой. Полный зал (комиссия, наблюдатели). Дали бюллетень… Пришлось на весь зал уточнить, почему только одна подпись на обороте, — пишет Хомутовский и призывает избирателей быть внимательными.

Такой бюллетень, как на фото выше, может быть признан недействительным.

Чтобы голос избирателя не потерялся, следует внимательно рассмотреть бюллетень и убедиться, что он соответствует требованиях избирательного законодательства.

Как следует из Избирательного кодекса, фамилии кандидатов включаются в бюллетень в алфавитном порядке. Справа, напротив каждого кандидата размещен пустой квадрат. Последней строкой после списка всех кандидатов находится строка «Против всех кандидатов», напротив которой также есть пустой квадрат.

В каждом бюллетене есть разъяснение о порядке его заполнения.

Недействительным признается бюллетень, по которому невозможно определить, как именно проголосовал избиратель.

Бюллетень могут признать недействительным в случаях:

— если на обратной стороне отсутствуют подписи членов участковой комиссии — их должно быть не менее двух;

— если знак поставлен более чем в одном квадрате или не поставлен ни в одном из них.

— Самый важный критерий при признании бюллетеня недействительным — если невозможно определить волеизъявление. Например, бюллетень пустой либо стоит отметка в двух квадратиках, например, напротив Лукашенко и Канопацкой, — объяснял ранее координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир

Лабкович. — Еще одна причина — бюллетень порван либо неустановленного образца.

Если вы заметили, что бюллетень не соответствует законодательным требованиям, или сомневаетесь в его действительности, обратитесь к членам избирательной комиссии.

«В случае возникновения сомнений в действительности бюллетеня вопрос разрешается участковой комиссией путем голосования. При этом на оборотной стороне каждого из таких бюллетеней делается запись о признании его действительным либо недействительным. Эта запись заверяется подписями не менее двух лиц, входящих в состав участковой комиссии», следует из ст. 55 Избирательного кодекса.