ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Они ничего не стоят, чтобы против них предпринимать какие-то репрессии». Лукашенко - о соперниках и Тихановской

09.08.2020 13:28 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня глава государства высказался, что не считает Светлану Тихановскую своим главным противником на выборах. А также прокомментировал, что впервые слышит о задержании 8 сотрудников ее штаба.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После голосования Александр Лукашенко традиционно отвечает на вопросы журналистов. Один из них был о том, что за последние сутки арестовано 8 человек из штаба кандидата Светланы Тихановской.

— Среди них глава штаба Мария Мороз и ее доверенные лица. И в целом вся команда Тихановской…

Журналист Deutsche Welle еще не успел до конца задать вопрос, как Лукашенко взял слово:

— Минуточку! Где Мороз сейчас? — обращается он к кому-то из своей команды и дает поручение. — Пожалуйста, разберитесь, где Мороз сейчас. Надо предметно разговаривать. Я первый раз слышу о том, что арестованы 8 человек. Никогда не бросайтесь словами, если не понимаете, о чем идет речь. У нас арестовывать людей нет смысла, как и в любой другой стране. Их сначала задерживают, даже если они виновны. И через, наверное, 8−10 дней им предъявляют претензии, предъявляют обвинение и арестовывают. Поэтому не бросайтесь словами

Лукашенко обещает, что ему сейчас «доложат, где находится эта ваша Мороз».

— В любом случае 8 человек были задержаны, и в целом вся ее кампания сопровождалась репрессиями в адрес ее сторонников. Почему вы как действующий глава государства позволяете такое беспрецедентное давление на своего главного противника Светлану Тихановскую? — спросил журналист.

— У меня четыре главных противника. Я не считаю этого человека главным конкурентом, это вы ее, бедолагу, сделали главным конкурентом и она искреннее признается в том, что вообще не понимает, куда она попала, зачем она попала и вообще, что делать. Поэтому не надо нагнетать здесь обстановку, и вам тоже в Deutsche Welle. Никто, никаких репрессий в нарушении закона не предпринимал и предпринимать не будет. Выполняйте закон, исполняйте закон — и исчезнут всякие разговоры про репрессии или еще про что-то. Закон и только закон. Будете нарушать — будем отвечать. И то, мы еще мягко отвечаем, мягко. И честно вам скажу, что всегда сдерживал правоохранителей: «Не надо!». Повторить, что я им сказал? «Они ничего не стоят, чтобы против них предпринимать какие-то репрессии». Извините, что я вам открыл этот секрет. Ничего не стоят с точки зрения политики, — говорит Лукашенко. —  Если вы восхищены своим кандидатом, о котором только что сказали, ответьте мне на вопрос: что это за программа? Правядзем выбары нячэсныя, победим у нячэсных выбарах, потом выпустим политических, экономических, наркоманов, уголовников. Цитата: «Выпустим и правядзем чэсныя выбары!» Объясните, что это такое! Вы хоть Конституцию читали? Я уже в послании этот вопрос затронул: ни я и ни кандидат, который победит, если не я, не назначает в Беларуси президентские выборы. Парламент вам не даст возможности ввергнуть страну в перманентные выборы. Вы понимаете, что вы предлагаете народу? Вы даже не подумали. И вы из приличного СМИ начинаете кричать о репрессиях, еще о чем-то. Вы сначала подумайте, что вы предлагаете. И вы считаете, что это основной мой противник и претендент на этот пост… Господь с вами! Дай бог, чтобы у меня всегда были такие противники. Я же знаю, кто там что творит, кто за ней стоит. И вы знаете хорошо. Не получится! Так и передайте Deutsche Welle и всей Германии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня глава государства высказался, что не считает Светлану Тихановскую своим главным противником на выборах. А также прокомментировал, что впервые слышит об...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В ЦИК заявили, что выборы президента признаны состоявшимися: явка превысила 50 процентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
09.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика