«Они ничего не стоят, чтобы против них предпринимать какие-то репрессии». Лукашенко - о соперниках и Тихановской

Источник материала: Tut.by

Сегодня глава государства высказался, что не считает Светлану Тихановскую своим главным противником на выборах. А также прокомментировал, что впервые слышит о задержании 8 сотрудников ее штаба .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После голосования Александр Лукашенко традиционно отвечает на вопросы журналистов. Один из них был о том, что за последние сутки арестовано 8 человек из штаба кандидата Светланы Тихановской.

— Среди них глава штаба Мария Мороз и ее доверенные лица. И в целом вся команда Тихановской…

Журналист Deutsche Welle еще не успел до конца задать вопрос, как Лукашенко взял слово:

— Минуточку! Где Мороз сейчас? — обращается он к кому-то из своей команды и дает поручение. — Пожалуйста, разберитесь, где Мороз сейчас. Надо предметно разговаривать. Я первый раз слышу о том, что арестованы 8 человек. Никогда не бросайтесь словами, если не понимаете, о чем идет речь. У нас арестовывать людей нет смысла, как и в любой другой стране. Их сначала задерживают, даже если они виновны. И через, наверное, 8−10 дней им предъявляют претензии, предъявляют обвинение и арестовывают. Поэтому не бросайтесь словами

Лукашенко обещает, что ему сейчас «доложат, где находится эта ваша Мороз».

— В любом случае 8 человек были задержаны, и в целом вся ее кампания сопровождалась репрессиями в адрес ее сторонников. Почему вы как действующий глава государства позволяете такое беспрецедентное давление на своего главного противника Светлану Тихановскую? — спросил журналист.

— У меня четыре главных противника. Я не считаю этого человека главным конкурентом, это вы ее, бедолагу, сделали главным конкурентом и она искреннее признается в том, что вообще не понимает, куда она попала, зачем она попала и вообще, что делать. Поэтому не надо нагнетать здесь обстановку, и вам тоже в Deutsche Welle. Никто, никаких репрессий в нарушении закона не предпринимал и предпринимать не будет. Выполняйте закон, исполняйте закон — и исчезнут всякие разговоры про репрессии или еще про что-то. Закон и только закон. Будете нарушать — будем отвечать. И то, мы еще мягко отвечаем, мягко. И честно вам скажу, что всегда сдерживал правоохранителей: «Не надо!». Повторить, что я им сказал? «Они ничего не стоят, чтобы против них предпринимать какие-то репрессии». Извините, что я вам открыл этот секрет. Ничего не стоят с точки зрения политики, — говорит Лукашенко. — Если вы восхищены своим кандидатом, о котором только что сказали, ответьте мне на вопрос: что это за программа? Правядзем выбары нячэсныя, победим у нячэсных выбарах, потом выпустим политических, экономических, наркоманов, уголовников. Цитата: «Выпустим и правядзем чэсныя выбары!» Объясните, что это такое! Вы хоть Конституцию читали? Я уже в послании этот вопрос затронул: ни я и ни кандидат, который победит, если не я, не назначает в Беларуси президентские выборы. Парламент вам не даст возможности ввергнуть страну в перманентные выборы. Вы понимаете, что вы предлагаете народу? Вы даже не подумали. И вы из приличного СМИ начинаете кричать о репрессиях, еще о чем-то. Вы сначала подумайте, что вы предлагаете. И вы считаете, что это основной мой противник и претендент на этот пост… Господь с вами! Дай бог, чтобы у меня всегда были такие противники. Я же знаю, кто там что творит, кто за ней стоит. И вы знаете хорошо. Не получится! Так и передайте Deutsche Welle и всей Германии.