Ермошина: Складывается впечатление, что жалобы подают одни и те же люди. И, судя по всему, им обещана плата

Источник материала: Tut.by

Лидия Ермошина рассказала в эфире «Беларусь 1» о жалобах, которые поступают от наблюдателей все это время. По ее мнению, жалобы подают одни и те же люди — несколько десятков.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Причем складывается впечатление, что жалобы подают одни и те же люди — несколько десятков. И, судя по всему, им обещана плата за подачу жалоб. Потому что зачастую вопрос уже решен территориальный комиссией, но все равно идет жалоба в Центральную. Очевидно, сдельная оплата труда, — заявила глава ЦИК.

— Количество жалоб разное по регионам, например, в Витебской области — 16 жалоб граждан, в Гомельской — 10. Судя по той справке, которую дает Гомельская областная комиссия, почти все необоснованно. Это все выдуманные самими наблюдателями ситуации, — сказала она.

Ермошина отметила, что есть жалобы и по поводу шторок в кабинках для голосования.

— Нигде законом это не запрещено. Более того, если мы возьмем все остальные государства, то кабинки не закрываются вообще. Это либо треуголки из картона и дерева, стоящие на столах, либо стойки, где окружены только три стороны. Кабины, которые используются на этих выборах в полном соответствии с международными стандартами.

Были обращения и по поводу запрета фото- и видеофиксации на участках для голосования, присутствия наблюдателей во время подсчета голосов, жаловались и то, что не могли найти свой участок для голосования.