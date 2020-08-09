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В ЦИК заявили, что выборы президента признаны состоявшимися: явка превысила 50 процентов
09.08.2020 13:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 12.00 9 августа явка на выборах президента составила 54 процента,
(Будет дополнено)
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На 12.00 9 августа явка на выборах президента составила 54 процента, сообщают СМИ со ссылкой на заявление главы ЦИК Лидии Ермошиной. Выборы признаны состоявшимися.
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