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В ЦИК заявили, что выборы президента признаны состоявшимися: явка превысила 50 процентов

09.08.2020 13:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 12.00 9 августа явка на выборах президента составила 54 процента, сообщают СМИ со ссылкой на заявление главы ЦИК Лидии Ермошиной. Выборы признаны состоявшимися. 


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

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На 12.00 9 августа явка на выборах президента составила 54 процента, сообщают СМИ со ссылкой на заявление главы ЦИК Лидии Ермошиной. Выборы признаны состоявшимися.
 
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