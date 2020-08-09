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Вероника Цепкало выехала из Беларуси
09.08.2020 14:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вероника Цепкало, представитель объединенного штаба Светланы Тихоновской, покинула Беларусь. Голосовать на выборах она будет в Москве, сообщила пресс-служба штаба.
(будет дополнено)
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Вероника Цепкало, представитель объединенного штаба Светланы Тихоновской, покинула Беларусь. Голосовать на выборах она будет в Москве, сообщила пресс-служба...
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