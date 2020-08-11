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«Прошу не нагнетать». Мария Колесникова остается в Беларуси

11.08.2020 09:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мария Колесникова никуда не уезжала и находится в Минске. Об этом TUT.BY сообщили в штабе Виктора Бабарико.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Доброе утро! Мария в порядке, мы с ней на связи, она в Минске и на свободе. Утро и плохой интернет усложняют коммуникацию, прошу не нагнетать излишне, — рассказали нам в штабе.

Утром 11 августа стало известно, что в Литве находится Светлана Тихановская. Как сообщил глава литовского МИД Линкявичюс, «Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве».

Перед выборами 9 августа в Россию выехала Вероника Цепкало.

 
Теги: Минск
 
 
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Мария Колесникова никуда не уезжала и находится в Минске. Об этом TUT.BY сообщили в штабе Виктора Бабарико.
 
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