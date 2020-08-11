Линкявичюс: Светлана Тихановская находится в Литве

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская находится в Литве. Об этом сообщил в своем Twitter глава Литовского МИД Линас Линкявичюс.





«Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве» — говорится в сообщении главы ведомства.

В штабе эту информацию не комментируют.

Накануне около 16.10 Светлана Тихановская вошла в здание ЦИК, чтобы подать жалобу по результатам выборов. С ней поехали представители штаба Мария Колесникова, Ольга Ковалькова и адвокат Максим Знак. Около 18.55 Максим Знак вышел из приемной ЦИК один.

Адвокат заявил, что Тихановская покинула здание через другой выход.

— Она самостоятельно, добровольно покинула здание, сказала, что сейчас поедет, и поехала. Куда она поехала, она прокомментирует самостоятельно. Она не задержана, она на свободе, у нее включен телефон, думаю, что она прокомментирует, что происходило, мне это неизвестно, — заявил Максим Знак.

Глава КГБ Валерий Вакульчик рассказал в понедельник, что из объединенного штаба была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской.

По его словам, отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан.

— Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства. Следует отметить, что мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно, — сказал он.

Перед выборами 9 августа, напомним, за пределы Беларуси уехала Вероника Цепкало.