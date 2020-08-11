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Каравай-2020 уже сегодня будет весить 6 миллионов тонн

11.08.2020 10:04 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Намолотить до заветной планки аграриям нужно всего 93 тысячи тон зерна. По стране осталось освоить менее трети площадей. В лидерах по собранному  Минская, Гродненская и Брестская области. Средняя урожайность по Беларуси 38  центнеров с гектара. Особенность нынешней страды в том, что хоть и началась она позже прошлогодней, ее темпы выше. За день обмолачивается до 3 % площадей.
 
 
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Намолотить до заветной планки аграриям нужно всего 93 тысячи тон зерна. По стране осталось освоить менее трети площадей. В лидерах по собранному  Минская,...
 
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