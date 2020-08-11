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Предприятие будущего начнет работу в следующем году в Пуховичском районе

11.08.2020 10:04 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

БНБК - это высокие технологии сельхозпроизводства.
Накануне, посещая эту корпорацию, Президент сравнил ее масштабы с космическими разработками. Этот совместный проект с Китаем, действительно, уникален для нашей страны. 14 предприятий будут выпускать комбикорма для всех видов сельскохозяйственных животных, а также рыбы. Кроме этого, через несколько лет начнут производство витаминов нового поколения. Первые экспортные контракты уже подписаны. Биокорпорация, не сомневается Александр Лукашенко, поднимет на новый уровень белорусский агропромышленный комплекс. 
Отдельное внимание социальной защищенности работников. Их число после полного запуска инвестпроекта будет более 2 тысяч. Для них строят жилые  арендные  дома, которые со временем можно будет выкупить по себестоимости. Это 630 долларов за квадрат. Александр Лукашенко поручил ориентироваться на эту цену и при возведении жилья в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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БНБК - это высокие технологии сельхозпроизводства. Накануне, посещая эту корпорацию, Президент сравнил ее масштабы с космическими разработками. Этот совместный...
 
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