В Минске задержаны реаниматолог Адрей Витушко с женой. У Кристины диабет, она могла не иметь при себе лекарства

Источник материала: Tut.by

Вечером 10 августа у Центрального РУВД были задержаны детский реаниматолог Андрей Витушко и аналитик Кристина Витушко, искавшие там своего несовершеннолетнего сына, которого незадолго до этого на глазах матери увезли предположительно сотрудники ОМОН. Кристина Витушко могла не иметь при себе достаточного количества жизненно важного лекарства.



Фото со страницы Кристины Витушко в Facebook

О задержании сообщил брат Кристины Юрий Сидун, по случайности не оказавшийся в компании, принудительно ночевавших на Окрестина.

16-летний Мирон Витушко рассказал, что его с друзьями задержали, когда они переходили дорогу около Червякова, 2. Вместе с ними была его мама, Кристина Витушко. Когда рядом с ними остановился бус и вышли представители силовых структур, компания стала разбегаться.

— Я бег з дзяўчынай, мая мама была далей, таксама бегла. Я паспеў зрабіць так, каб дзяўчына пабегла, а мяне тады затрымалі, — вспоминает Мирон. Его и еще несколько молодых людей посадили в бусы, куда-то везли, потом пересадили в автозак и снова увезли в неизвестном направлении.

— Я не ведаў, дзе я, таму што перасоўваюцца затрыманыя галавой у падлогу. Нас з дубінкамі (Мирон говорит, что по пути их били несколько раз — Прим. ред.) перавялі ў спартовую залю і паклалі тварам у падлогу. Я зразумеў, што гэта альбо РАУС, альбо частка ўнутраных войскаў.

По дороге в РУВД у ребят отобрали телефоны, поэтому он не смог сообщить родителям, куда его везут.

В это время Кристина Витушко отправилась к Центральному РУВД в поисках сына.

— Крысціна ведала, што Мірон мусіць быць у Цэнтральным РАУСе. Я праехаць туды не змог (в городе проходили протестные акции — Прим. ред.). А Андрэй недалёка працуе. Як я разумею, ён змог адпрасіцца з працы і прыехаў туды, — говорит Юрий Сидун.

В последний раз он разговаривал с сестрой около 22.20 и больше не смог до нее дозвониться. Что происходило дальше, Юрий узнал от свидетелей событий. Вместе с Витушками у Центрального РУВД были задержаны подруга Мирона и ее родители, которых отпустили той же ночью. Они и рассказали близким, что к РУВД приехали два автозака и увезли стоящих там людей на Окрестина. По словам свидетелей, ночью, когда их выпускали, Кристина с Андреем Витушко еще оставались на Окрестина. Там же находилась Алеся Чернявская, задержанная в том же месте, и еще несколько человек.

Около 2 ночи Мирона из Фрунзенского РУВД забрала бабушка. Дозвониться родителям парня они не смогли.

Брат Кристины говорит, что заключил договор с адвокатом, который будет представлять интересы супругов. Пока они не знают, где и когда будет суд. Но сейчас семья больше переживает о том, чтобы передать Кристине жизненно необходимые лекарства. У нее сахарный диабет, при котором требуется постоянное введение инсулина. Неизвестно, имела ли Кристина при себе достаточно лекарства. Возможно, оно осталось в машине недалеко от места задержания.

— Мы ў разгубленасці, якім чынам зараз ёй перадаць лекі. Наколькі нам сказалі ноччу, перадачы не прымаюць да суда. Але думаем паехаць туды [на Окрестина], — говорит Юрий Сидун.