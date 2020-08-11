Тихановская призвала белорусов соблюдать закон и не выходить на площади

Источник материала: Tut.by

В Сети появилось еще одно видеообращение Светланы Тихановской. В нем она призывала людей соблюдать закон и не выходить на площади. Это обращение, в отличие от предыдущего, она зачитывает по бумажке.

— Уважаемые граждане Республики Беларусь, я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор.

С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время.

Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких.

(Дополняется)