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Тихановская призвала белорусов соблюдать закон и не выходить на площади
11.08.2020 13:20 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Сети появилось еще одно видеообращение Светланы Тихановской. В нем она призывала людей соблюдать закон и не выходить на площади. Это обращение, в отличие от предыдущего, она зачитывает по бумажке.
— Уважаемые граждане Республики Беларусь, я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор.
С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время.
Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких.
(Дополняется)
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Это обращение, в отличие от предыдущего, она зачитывает по бумажке.
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