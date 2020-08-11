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Колесникова о видео Тихановской: Когда твоя семья в заложниках, очень сложно делать заявления не под давлением
11.08.2020 14:30 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У штаба Светланы Тихановской до сих пор нет связи с ней, но Мария Колесникова считает, что такие заявления, как сделала Тихановская во втором видеообращении, сложно делать не под давлением.
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Напомним, 11 августа стало известно, что Светлана Тихановская находится в Литве. Об этом
Накануне около 16.10 Светлана Тихановская вошла в здание ЦИК, чтобы подать жалобу по результатам выборов. С ней поехали представители штаба Мария Колесникова, Ольга Ковалькова и адвокат Максим Знак. Около 18.55 Максим Знак вышел из приемной ЦИК один. Адвокат заявил, что Тихановская покинула здание через другой выход. На звонки она больше не отвечала, хотя телефон был доступен.
На связь со штабом Светлана Тихановская не вышла до сих пор. Но записала видеообращение, в котором Тихановская
Позже появилось еще одно видео, опубликованным госСМИ, в котором Тихановская призвала людей соблюдать закон и не выходить на площади. Это обращение, в отличие от предыдущего, она зачитывает по бумажке.
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Колесникова о видео Тихановской: Когда твоя семья в заложниках, очень сложно делать заявления не под давлением
После отъезда Тихановской вышло два ее видеообращения. Во втором, опубликованным госСМИ, Тихановская призвала людей соблюдать закон и не выходить на площади. Это...
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