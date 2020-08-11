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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первый завод Белорусской национальной биотехнологической корпорации начинает производство Первый завод Белорусской национальной биотехнологической корпорации начинает производство, где в качестве сырья - зерно нынешнего урожая. БНБК - новый...

Первый завод Белорусской национальной биотехнологической корпорации начинает производство, где в качестве сырья - зерно нынешнего урожая. БНБК - новый стратегически значимый промышленный кластер Минской области, строительство которого продолжается в Пуховичском районе. Уникальный для нашей страны проект реализуют совместно с Китаем. 14 предприятий будут выпускать комбикорм для всех видов сельхозживотных, а также рыбы. Плюс такая инновационная продукция, как кормовые аминокислоты и премиксы. Общая цель БНБК - увеличить результативность мяса-молочной отрасли и в целом агропромышленного комплекса. Биотехнологическая корпорация позаботилась и о собственном транспорте. В автопарке БНБК - 30 новейших зерновозов МАЗ. Одновременно маркетологи заключают экспортные контракты, нынешний объем которых превысил полмиллиарда долларов.До конца года штат БНБК составит 700 сотрудников. Создание заводов и лабораторий такой крупной корпорации поспособствует и развитию города Руденска, а также поселка Дружный, где возводят арендное жилье для работников БНБК.