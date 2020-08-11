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Первый завод Белорусской национальной биотехнологической корпорации начинает производство

11.08.2020 15:58 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Первый завод Белорусской национальной биотехнологической корпорации начинает производство, где в качестве сырья - зерно нынешнего урожая. БНБК - новый стратегически значимый промышленный кластер Минской области, строительство которого продолжается в Пуховичском районе. Уникальный для нашей страны проект реализуют совместно с Китаем. 14 предприятий будут выпускать комбикорм для всех видов сельхозживотных, а также рыбы. Плюс такая инновационная продукция, как кормовые аминокислоты и премиксы. Общая цель БНБК - увеличить результативность мяса-молочной отрасли и в целом агропромышленного комплекса. Биотехнологическая корпорация позаботилась и о собственном транспорте. В автопарке БНБК - 30 новейших зерновозов МАЗ. Одновременно маркетологи заключают экспортные контракты, нынешний объем которых превысил полмиллиарда долларов.

Илья Снопков, коммерческий директор ЗАО "БНБК": "На сегодня закуплена вся необходимая техника, все сырье законтрактовано на 100 %. И максимально сейчас стараемся закупить белорусское зерно. География очень разнообразная: Норвегия, Бельгия, страны Балтии, Сербия, Россия, Польша, Литва. Япония". 

До конца года штат БНБК составит 700 сотрудников. Создание заводов и лабораторий такой крупной корпорации поспособствует и развитию города Руденска, а также поселка Дружный, где возводят арендное жилье для работников БНБК.

 
 
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Первый завод Белорусской национальной биотехнологической корпорации начинает производство, где в качестве сырья - зерно нынешнего урожая. БНБК - новый...
 
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