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Президент поставил задачу активизировать работу на внешних рынках и нарастить экспорт продовольствия
11.08.2020 15:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTАктивизировать работу на внешних рынках и нарастить экспорт продовольствия! Такую задачу для пищевой промышленности сегодня поставил Президент.
Развитие пищевой промышленности обсудили у Президента
Состояние дел в отраслях - сахарной, кондитерской и пивоваренной - стало темой
Предприятия пищепрома не испытывают проблем с поставками
Предприятия пищевой отрасли не испытывают особых сложностей с поставками. Экспорт за полугодие прибавил 5 %. Около 60 стран в числе покупателей белорусской продукции. Беларусь рассчитывает вскоре открыть торговое представительство концерна "Белгоспищепром" в Китае. Впервые туда поставят и белорусский сахар. Первую партию в 10 тысяч тонн отгрузят в ближайшее время. Как отметили в концерне, по итогам совещания приняты новые меры по поддержке сахарных заводов.
Беларусь обеспечит пивоваров собственным сырьем
Президент также поставил задачу закрыть потребности страны в собственном сырье под нужды пивоваров. Сегодня аграрии обеспечивают пивоваренную отрасль ячменем лишь наполовину. Остальное - завозится по импорту. Ожидается, что в будущем году госзаказ позволит предприятиям полностью перейти на белорусский ячмень.
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Президент поставил задачу активизировать работу на внешних рынках и нарастить экспорт продовольствия
Активизировать работу на внешних рынках и нарастить экспорт продовольствия! Такую задачу для пищевой промышленности сегодня поставил Президент. Развитие...
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