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Президент поставил задачу активизировать работу на внешних рынках и нарастить экспорт продовольствия

11.08.2020 15:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Активизировать работу на внешних рынках и нарастить экспорт продовольствия! Такую задачу для пищевой промышленности сегодня поставил Президент.


Развитие пищевой промышленности обсудили у Президента 


Состояние дел в отраслях - сахарной, кондитерской и пивоваренной - стало темой совещания во Дворце Независимости. О перспективах развития Президенту доложил новый глава "Белгоспищепрома". В этом году под влиянием пандемии экономика работает в непростых условиях. В приоритете - рост экспортного потенциала. Тем более есть продукция и нет проблем со спросом. 

Государство поддержало сахарную отрасль: оказана финансовая помощь, снижены ставки по кредитам, на рассмотрении - вопросы отсрочки платежей. Главное - снижать себестоимость производства: это повысит эффективность отрасли и обеспечит конкурентную цену белорусской продукции. Сахар - весомая часть затрат для кондитерских предприятий. На повестке - объединить белорусские заводы в холдинг по производству кондитерской продукции. Это позволит усилить позиции отечественных кондитерских организаций на внутреннем рынке, предложить лучшие цены на белорусские сладости. 


Президент поставил задачу активизировать работу на внешних рынках и нарастить экспорт продовольствия


Предприятия пищепрома не испытывают проблем с поставками

 
Предприятия пищевой отрасли не испытывают особых сложностей с поставками. Экспорт за полугодие прибавил 5 %. Около 60 стран в числе покупателей белорусской продукции. Беларусь рассчитывает вскоре открыть торговое представительство концерна "Белгоспищепром" в Китае. Впервые туда поставят и белорусский сахар. Первую партию в 10 тысяч тонн отгрузят в ближайшее время. Как отметили в концерне, по итогам совещания приняты новые меры по поддержке сахарных заводов.

Президент поставил задачу активизировать работу на внешних рынках и нарастить экспорт продовольствия


Беларусь обеспечит пивоваров собственным сырьем


Президент также поставил задачу закрыть потребности страны в собственном сырье под нужды пивоваров. Сегодня аграрии обеспечивают пивоваренную отрасль ячменем лишь наполовину. Остальное - завозится по импорту. Ожидается, что в будущем году госзаказ позволит предприятиям полностью перейти на белорусский ячмень.

 
 
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Активизировать работу на внешних рынках и нарастить экспорт продовольствия! Такую задачу для пищевой промышленности сегодня поставил Президент. Развитие...
 
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