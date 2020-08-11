Источник материала: БT





Развитие пищевой промышленности обсудили у Президента









Предприятия пищепрома не испытывают проблем с поставками





Беларусь обеспечит пивоваров собственным сырьем

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент поставил задачу активизировать работу на внешних рынках и нарастить экспорт продовольствия Активизировать работу на внешних рынках и нарастить экспорт продовольствия! Такую задачу для пищевой промышленности сегодня поставил Президент. Развитие...

Активизировать работу на внешних рынках и нарастить экспорт продовольствия! Такую задачу для пищевой промышленности сегодня поставил Президент.Состояние дел в отраслях - сахарной, кондитерской и пивоваренной - стало темой. О перспективах развития Президенту доложил новый глава "Белгоспищепрома". В этом году под влиянием пандемии экономика работает в непростых условиях. В приоритете - рост экспортного потенциала. Тем более есть продукция и нет проблем со спросом.: оказана финансовая помощь, снижены ставки по кредитам, на рассмотрении - вопросы отсрочки платежей. Главное - снижать себестоимость производства: это повысит эффективность отрасли и обеспечит конкурентную цену белорусской продукции. Сахар - весомая часть затрат для кондитерских предприятий. На повестке - объединить белорусские заводы в холдинг по производству кондитерской продукции. Это позволит усилить позиции отечественных кондитерских организаций на внутреннем рынке, предложить лучшие цены на белорусские сладости.Предприятия пищевой отрасли не испытывают особых сложностей с поставками. Экспорт за полугодие прибавил 5 %. Около 60 стран в числе покупателей белорусской продукции. Беларусь рассчитывает вскоре открыть торговое представительство концерна "Белгоспищепром" в Китае. Впервые туда поставят и белорусский сахар. Первую партию в 10 тысяч тонн отгрузят в ближайшее время. Как отметили в концерне, по итогам совещания приняты новые меры по поддержке сахарных заводов.Президент также поставил задачу закрыть потребности страны в собственном сырье под нужды пивоваров. Сегодня аграрии обеспечивают пивоваренную отрасль ячменем лишь наполовину. Остальное - завозится по импорту. Ожидается, что в будущем году госзаказ позволит предприятиям полностью перейти на белорусский ячмень.