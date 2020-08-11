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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минской области обработано свыше 73 % хлебных полей Более миллиона 441 тысячи тонн зерна на счету хлеборобов Минской области. На сегодня обработано свыше 73 % хлебных полей. Самый большой каравай в Несвижском районе -...

Более миллиона 441 тысячи тонн зерна на счету хлеборобов Минской области. На сегодня обработано свыше 73 % хлебных полей. Самый большой каравай в Несвижском районе - там намолочено более 135 тысяч тонн зерна. Далее идет Копыльский. Здесь аграрии убрали 122 тысячи тонн. Не намного отстает Слуцкий район. Здесь собрали свыше 111 тысяч тонн зерна.Топ-лист по урожайности также возглавляет Несвижский район. Там хлеборобы собирают по 66 центнеров с гектара. Далее идет Клецкий - 56 центнеров. В тройке лидеров также Дзержинский район. Там зерновые дают по 54 центнера с гектара. В общей сложности средняя урожайность по области - 40 центнеров.