﻿ В Гродненской области на подготовку учреждений образования к учебному году направлено Br7млн. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродненской области на подготовку учреждений образования к учебному году направлено Br7млн

11.08.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Гродненской области на подготовку учреждений образования к учебному году направлено Br7млн

В Гродненской области на подготовку и ремонт учреждений образования, приобретение оборудования и инвентаря направлено свыше Br7 млн. Школы региона готовы к новому учебному году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

В области в новом учебном году будут функционировать 795 учреждений образования, в том числе 323 школы. За парты сядут 117 тыс. школьников, почти 13 тыс. из них — первоклассники.

Традиционно большое внимание уделялось подготовке пищеблоков. Капитальные и текущие ремонты завершены на 82 из них, работы еще на 12 будут вскоре закончены. Для пищеблоков приобретено свыше 130 единиц холодильного и технологического оборудования.

В порядок приведены и спортзалы учреждений образования, в каждом из них выполнен косметический ремонт. Школы региона на 98,8% обеспечены необходимым спортивным инвентарем.

В сельской местности подвозить детей к школе будут более 260 автобусов. Приобретено 5 новых транспортных средств, до конца года запланирована покупка еще 5 автобусов.

«К 15 августа ожидаем свыше 600 молодых специалистов. Вопросы обеспечения их жильем, выполнения социальных гарантий находятся на контроле у местных властей», — рассказали в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

В регионе проходит акция «Соберем детей в школу». Помощь окажут более 14 тыс. семьям, в которых воспитывается свыше 27 тыс. школьников. Выплаты производятся за счет бюджета, государственной адресной помощи и спонсорских средств.

Товары для школы можно приобрести в более чем 600 торговых объектах региона. Для проведения школьных базаров определено 35 площадок.

https://www.belta.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродненской области на подготовку и ремонт учреждений образования, приобретение оборудования и инвентаря направлено свыше Br7 млн. Школы региона готовы к новому...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Колесникова о видео Тихановской: Когда твоя семья в заложниках, очень сложно делать заявления не под давлением
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

11.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика