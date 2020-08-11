В Гродненской области на подготовку учреждений образования к учебному году направлено Br7млн

Источник материала: Вороновская газета





В Гродненской области на подготовку и ремонт учреждений образования, приобретение оборудования и инвентаря направлено свыше Br7 млн. Школы региона готовы к новому учебному году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

В области в новом учебном году будут функционировать 795 учреждений образования, в том числе 323 школы. За парты сядут 117 тыс. школьников, почти 13 тыс. из них — первоклассники.

Традиционно большое внимание уделялось подготовке пищеблоков. Капитальные и текущие ремонты завершены на 82 из них, работы еще на 12 будут вскоре закончены. Для пищеблоков приобретено свыше 130 единиц холодильного и технологического оборудования.

В порядок приведены и спортзалы учреждений образования, в каждом из них выполнен косметический ремонт. Школы региона на 98,8% обеспечены необходимым спортивным инвентарем.

В сельской местности подвозить детей к школе будут более 260 автобусов. Приобретено 5 новых транспортных средств, до конца года запланирована покупка еще 5 автобусов.

«К 15 августа ожидаем свыше 600 молодых специалистов. Вопросы обеспечения их жильем, выполнения социальных гарантий находятся на контроле у местных властей», — рассказали в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

В регионе проходит акция «Соберем детей в школу». Помощь окажут более 14 тыс. семьям, в которых воспитывается свыше 27 тыс. школьников. Выплаты производятся за счет бюджета, государственной адресной помощи и спонсорских средств.

Товары для школы можно приобрести в более чем 600 торговых объектах региона. Для проведения школьных базаров определено 35 площадок.

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