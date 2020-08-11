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Белорусские пеллеты отправятся на европейский рынок — Министерство лесного хозяйства

11.08.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусские пеллеты отправятся на европейский рынок — Министерство лесного хозяйства

Белорусские пеллеты отправятся на европейский рынок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Лесхозы, в которых были созданы новые пеллетные производства, планируют в августе реализовать на экспорт не менее 10 тыс. т топливных гранул. Продукция отправится в Данию, Польшу, Италию и другие страны.

«Сегодня перед УП «Беллесэкспорт» стоит задача выйти на конечного потребителя. Нам нужно избавляться от посреднических схем и зарабатывать самим. Посмотрите, что происходит с белорусской доской — о ней в Европе знают единицы. Причина проста: она продается под чужой упаковкой. Мы должны в корне изменить эту ситуацию», — подчеркнул министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа во время совещания со штабом отрасли.

Как отмечают в пресс-службе, в нынешнем году Минлесхозом был реализован проект по созданию шести пеллетных производств общей годовой мощностью 156 тыс. т топливных гранул. Современные высокотехнологичные заводы появились в Кличевском, Пружанском, Новогрудском, Борисовском, Житковичском и Мозырском лесхозах. Проекты были реализованы за счет собственных средств. Всего было потрачено около Br81 млн. На новых предприятиях было создано 75 рабочих мест. Кроме того, дополнительно создано производство в Копыльском опытном лесхозе.

Как уже сообщалось ранее, в ближайшем будущем предприятия отрасли планируют построить еще не менее шести новых пеллетных производств. Продукция является экспортно ориентированной и востребована сегодня как на европейском, так и на азиатском рынках. При этом особое внимание будет уделено качеству производимых пеллет. Прорабатывается вопрос создания специальной лаборатории, которая будет его отслеживать.

Всего с начала года лесхозами уже было реализовано потребителям около 26 тыс. т пеллет. Продукция произведена как на старых, так и на новых предприятиях.

https://www.belta.by/

 
 
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Белорусские пеллеты отправятся на европейский рынок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства. Лесхозы, в которых были созданы новые...
 
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