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Белорусские аграрии приближаются к планке в 6 млн тонн намолота

11.08.2020 17:48 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

А механизатор производственного кооператива им. Виталия Кремко Андрей Росеник первым в стране сегодня преодолел рубеж в 6 тысяч тонн зерна. К слову, именно ему принадлежали рекорды в тысячу, 2, 3, 4 и 5 тыс. тонн. Есть в этом хозяйстве комбайнеры трех- и пятитысячники. Аграрии признаются, что секрет такого отличного результата прост - строгое соблюдение технологии возделывания зерновых культур плюс благоприятные погодные условия. А еще в ПК им. Кремко впервые в истории предприятия намолотили более 30 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составила 94,5 центнера с гектара.
 
 
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А механизатор производственного кооператива им. Виталия Кремко Андрей Росеник первым в стране сегодня преодолел рубеж в 6 тысяч тонн зерна. К слову, именно ему...
 
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