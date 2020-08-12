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ЕС выпустил заявление по выборам и ситуации в Беларуси

12.08.2020 06:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ЕС внимательно следит за развитием событий. В ходе избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам, однако выборы не были ни свободными, ни честными, сказано в опубликованном 11 августа заявлении Европейского союза.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Указывается, что власти страны применили «непропорциональное и неприемлемое насилие», в результате чего погиб один человек и многие были ранены.

«Тысячи людей были задержаны, а посягательства на свободу собраний, СМИ и выражение мнения набирает обороты», — указано в заявлении.

Евросоюз призывает немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных.

«Кроме того, достоверные отчеты местных наблюдателей показывают что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым странами-участниками ОБСЕ. Народ Беларуси заслуживает лучшего», — настаивает ЕС.

Там напомнили, что после освобождения политзаключенных в 2015 отношения между ЕС и Беларусью улучшились. Но без прогресса в области прав человека и верховенства закона эти отношения могут только ухудшаться.

«Именно на этом фоне мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию сложившейся ситуации и проводить углубленный анализ отношений с Беларусью. Это может включать, среди прочего, принятие мер против лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию выборов», — подытоживает союз.

ЕС еще призвал политическое руководство страны начать искренний и всесторонний диалог с широкой общественностью, чтобы избежать дальнейшего насилия.

«Союз будет продолжать поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь», — указано в сообщении.

Ранее МИД Беларуси заявил, что стране небезразлична реакция зарубежных партнеров на ход и результаты президентских выборов в стране, но «неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию». В МИД считают, что отдельные громкие выводы на высшем и высоком уровнях «основаны на односторонней информации и откровенной неправде». МИД готов к конструктивному диалогу и предлагает партнерам «объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси».

 
 
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ЕС внимательно следит за развитием событий. В ходе избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам, однако выборы...
 
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