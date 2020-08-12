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ЕС выпустил заявление по выборам и ситуации в Беларуси
12.08.2020 06:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ЕС внимательно следит за развитием событий. В ходе избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам, однако выборы не были ни свободными, ни честными, сказано в опубликованном 11 августа
Указывается, что власти страны применили «непропорциональное и неприемлемое насилие», в результате чего погиб один человек и многие были ранены.
«Тысячи людей были задержаны, а посягательства на свободу собраний, СМИ и выражение мнения набирает обороты», — указано в заявлении.
Евросоюз призывает немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных.
«Кроме того, достоверные отчеты местных наблюдателей показывают что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым странами-участниками ОБСЕ. Народ Беларуси заслуживает лучшего», — настаивает ЕС.
Там напомнили, что после освобождения политзаключенных в 2015 отношения между ЕС и Беларусью улучшились. Но без прогресса в области прав человека и верховенства закона эти отношения могут только ухудшаться.
«Именно на этом фоне мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию сложившейся ситуации и проводить углубленный анализ отношений с Беларусью. Это может включать, среди прочего, принятие мер против лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию выборов», — подытоживает союз.
ЕС еще призвал политическое руководство страны начать искренний и всесторонний диалог с широкой общественностью, чтобы избежать дальнейшего насилия.
«Союз будет продолжать поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь», — указано в сообщении.
Ранее МИД Беларуси
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ЕС внимательно следит за развитием событий. В ходе избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам, однако выборы...
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