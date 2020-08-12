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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Темпы уборочной в Витебской области выше средних по стране - за день обмолачивают 4 % площадей Аграрии Витебской области приблизились к экватору. Почти 600 тысяч тонн зерна собрали аграрии Витебской области. Это при том, что в регионе скошена половина...

Аграрии Витебской области приблизились к экватору. Почти 600 тысяч тонн зерна собрали аграрии Витебской области. Это при том, что в регионе скошена половина площадей. Урожайность в среднем собирают 33 центнера с гектара. Отдельные поля дают до 70. 14 сельхозпредприятий Витебщины занимаются заготовкой семян. Среди них и производственный кооператив "Ольговское" Витебского района.Темпы уборки в Витебской области выше среднего по стране - за день здесь обмолачивают 4 % площадей.