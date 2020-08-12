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Темпы уборочной в Витебской области выше средних по стране - за день обмолачивают 4 % площадей

12.08.2020 08:42 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Аграрии Витебской области приблизились к экватору. Почти 600 тысяч тонн зерна собрали аграрии Витебской области. Это при том, что в регионе скошена половина площадей. Урожайность в среднем собирают 33 центнера с гектара. Отдельные поля дают до 70. 14 сельхозпредприятий Витебщины занимаются заготовкой семян. Среди них и производственный кооператив "Ольговское" Витебского района. 

Владимир Михайлов, главный агроном ПК "Ольговское": "Урожай хороший в этом году. И озимые культуры не подводят - 60-70 % на гектар. Готовим семена, убираем питомники. Одновременно и на фуражные цели тоже убираем ячмень, пшеницу. То есть, заполняем склады зерном. Так что думаю, проблем не будет в этом году". 

Темпы уборки в Витебской области выше среднего по стране - за день здесь обмолачивают 4 % площадей.

 
 
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Аграрии Витебской области приблизились к экватору. Почти 600 тысяч тонн зерна собрали аграрии Витебской области. Это при том, что в регионе скошена половина...
 
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