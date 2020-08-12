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«Не хотим, чтобы наши сотрудники попали под обстрелы». Как в Минске работают заведения возле точек протестов
12.08.2020 17:18 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В эти неспокойные для всех нас дни многие районы Минска оказались в «зоне военных действий». В Каменной горке, у метро «Пушкинская», возле универсама «Рига» и в других районах города собирались стихийные митинги, по улицам ходил ОМОН, звучали взрывы и выстрелы. Как при этом работали те, чьи
В пиццерии Dominos, которая находится рядом с торговым центром «Рига» отметили, что в последние дни из-за проблем с интернетом были вопросы с доставкой. Что касается самой точки, то она работала по графику. При этом уточнили, что сейчас перед походом в кафе, лучше заблаговременно уточнить: открыто оно или нет.
Ресторан «Чайхана» располагается неподалеку от Бангалор и универсама «Рига». Именно здесь в ночь на вторник шли настоящие уличные бои. Несмотря на то, что сейчас в районе относительно спокойно, вечером многие заведения уже несколько дней закрываются раньше обычного.
Администратор «Чайханы» Ксения рассказала, что работу ресторана сейчас регулируют «по обстановке»:
- Если мы видим, что здесь собирается народ, ОМОН, милиция, то мы закрываемся и отпускаем своих сотрудников. Мы хотим, чтобы наши люди успели доехать домой и не попали под какие-то обстрелы. В понедельник проработали до 23.00. Дальше, когда уже с улицы стали кричать, что здесь будет «обвал», наш администратор приняла решение закрываться (обычно ресторан работает до 24.00). Вчера закрылись в 18.00, испугались, чтобы не было повторения понедельника. Сегодня стараемся работать в штатном режиме. Открылись в 12.00 и будем смотреть. Кажется, сегодня уже потише. В целом, наши гости – это в основном люди постарше, молодежи немного, но все равно поток несколько уменьшился.
В особом режиме живет и ресторан «Макдональдс» на Сурганова. Как объяснил работник Артем, в этой точке быстрого питания принимают решение, исходя из ситуации. Так, в воскресенье, понедельник и вторник ресторан работал до 18.00. Как будет работать сегодня – пока неизвестно.
Раньше обычного закрывались в прошедшие дни и некоторые точки KFC – «по техническим причинам» в 21.00 закрыли двери кафе на Комаровке и на Сурганова.
А вот ресторан «Ронин» на улице Богдановича, несмотря на близость "горячей точки", продолжает работать в штатном режиме. Администратор Алеся отметила, что «ресторан работает, как обычно, но гостей стало несколько меньше». По графику работает и кафе CheerBear, которое находится на площади Бангалор. Они также не закрывались.
Стоит отметить, что все, кого мы опрашивали, отмечали, что физически имущество их ресторанов никак не пострадало. Участники мирных протестов не били стекла, не трогали мусорные баки, не передвигали уличную мебель.
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«Не хотим, чтобы наши сотрудники попали под обстрелы». Как в Минске работают заведения возле точек протестов
В эти неспокойные для всех нас дни многие районы Минска оказались в «зоне военных действий». В Каменной горке, у метро «Пушкинская», возле универсама «Рига» и в...
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