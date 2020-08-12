«Не хотим, чтобы наши сотрудники попали под обстрелы». Как в Минске работают заведения возле точек протестов

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Ресторан «Чайхана» располагается неподалеку от Бангалор и универсама «Рига». Именно здесь в ночь на вторник шли настоящие уличные бои. Несмотря на то, что сейчас в районе относительно спокойно, вечером многие заведения уже несколько дней закрываются раньше обычного.

Администратор «Чайханы» Ксения рассказала, что работу ресторана сейчас регулируют «по обстановке»:

- Если мы видим, что здесь собирается народ, ОМОН, милиция, то мы закрываемся и отпускаем своих сотрудников. Мы хотим, чтобы наши люди успели доехать домой и не попали под какие-то обстрелы. В понедельник проработали до 23.00. Дальше, когда уже с улицы стали кричать, что здесь будет «обвал», наш администратор приняла решение закрываться (обычно ресторан работает до 24.00). Вчера закрылись в 18.00, испугались, чтобы не было повторения понедельника. Сегодня стараемся работать в штатном режиме. Открылись в 12.00 и будем смотреть. Кажется, сегодня уже потише. В целом, наши гости – это в основном люди постарше, молодежи немного, но все равно поток несколько уменьшился.

В особом режиме живет и ресторан «Макдональдс» на Сурганова. Как объяснил работник Артем, в этой точке быстрого питания принимают решение, исходя из ситуации. Так, в воскресенье, понедельник и вторник ресторан работал до 18.00. Как будет работать сегодня – пока неизвестно.

Раньше обычного закрывались в прошедшие дни и некоторые точки KFC – «по техническим причинам» в 21.00 закрыли двери кафе на Комаровке и на Сурганова.