ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Не хотим, чтобы наши сотрудники попали под обстрелы». Как в Минске работают заведения возле точек протестов

12.08.2020 17:18 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В эти неспокойные для всех нас дни многие районы Минска оказались в «зоне военных действий». В Каменной горке, у метро «Пушкинская», возле универсама «Рига» и в других районах города собирались стихийные митинги, по улицам ходил ОМОН, звучали взрывы и выстрелы. Как при этом работали те, чьи помещения находятся рядом с эпицентром? Закрывались ли рестораны? Были ли инциденты с протестующими? Об этом мы спросили сотрудников ресторанов и кафе, которые располагаются в районе улицы Сурганова.

«Не хотим, чтобы наши сотрудники попали под обстрелы». Как в Минске работают заведения возле точек протестов
Фото TUT.by, использовано в качестве иллюстрации.

В пиццерии Dominos, которая находится рядом с торговым центром «Рига» отметили, что в последние дни из-за проблем с интернетом были вопросы с доставкой. Что касается самой точки, то она работала по графику. При этом уточнили, что сейчас перед походом в кафе, лучше заблаговременно уточнить: открыто оно или нет.

«Не хотим, чтобы наши сотрудники попали под обстрелы». Как в Минске работают заведения возле точек протестов
Фото TUT.by, использовано в качестве иллюстрации.

Ресторан «Чайхана» располагается неподалеку от Бангалор и универсама «Рига». Именно здесь в ночь на вторник шли настоящие уличные бои. Несмотря на то, что сейчас в районе относительно спокойно, вечером многие заведения уже несколько дней закрываются раньше обычного.

Администратор «Чайханы» Ксения рассказала, что работу ресторана сейчас регулируют «по обстановке»:

- Если мы видим, что здесь собирается народ, ОМОН, милиция, то мы закрываемся и отпускаем своих сотрудников. Мы хотим, чтобы наши люди успели доехать домой и не попали под какие-то обстрелы. В понедельник проработали до 23.00. Дальше, когда уже с улицы стали кричать, что здесь будет «обвал», наш администратор приняла решение закрываться (обычно ресторан работает до 24.00). Вчера закрылись в 18.00, испугались, чтобы не было повторения понедельника. Сегодня стараемся работать в штатном режиме. Открылись в 12.00 и будем смотреть. Кажется, сегодня уже потише. В целом, наши гости – это в основном люди постарше, молодежи немного, но все равно поток несколько уменьшился.

В особом режиме живет и ресторан «Макдональдс» на Сурганова. Как объяснил работник Артем, в этой точке быстрого питания принимают решение, исходя из ситуации. Так, в воскресенье, понедельник и вторник ресторан работал до 18.00. Как будет работать сегодня – пока неизвестно.

Раньше обычного закрывались в прошедшие дни и некоторые точки KFC – «по техническим причинам» в 21.00 закрыли двери кафе на Комаровке и на Сурганова.

«Не хотим, чтобы наши сотрудники попали под обстрелы». Как в Минске работают заведения возле точек протестов
Фото TUT.by, использовано в качестве иллюстрации.

А вот ресторан «Ронин» на улице Богдановича, несмотря на близость "горячей точки", продолжает работать в штатном режиме. Администратор Алеся отметила, что «ресторан работает, как обычно, но гостей стало несколько меньше». По графику работает и кафе CheerBear, которое находится на площади Бангалор. Они также не закрывались.

Стоит отметить, что все, кого мы опрашивали, отмечали, что физически имущество их ресторанов никак не пострадало. Участники мирных протестов не били стекла, не трогали мусорные баки, не передвигали уличную мебель.

Читайте также:

Битва двух квартир: "темное и спокойное царство" или "бело-красная чистота"? Нашли необычный дизайн и сравнили

Ущерб от «массовых беспорядков» в Минске составил более 500 тысяч рублей

Владелец ресторана «Ронин» Александр Дорошенко: «Для общепита худшие дни еще впереди»

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти неспокойные для всех нас дни многие районы Минска оказались в «зоне военных действий». В Каменной горке, у метро «Пушкинская», возле универсама «Рига» и в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
МИД Беларуси: Мы неоднократно предлагали вам, критикующим нас сегодня, вместе разобраться в происходящем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

11.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика