Задержано пятеро волонтеров штаба Виктора Бабарико

Источник материала: Tut.by

В Минске задержаны волонтеры штаба Виктора Бабарико. Юрист штаба Максим Знак предполагает, что пятерых волонтеров задержали в рамках дела по ст. 293 («Массовые беспорядки») Уголовного кодекса.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сейчас штабу Бабарико известно о задержании пятерых: Левона Халатряна, Антона Беленского, Артема Панасюка, Дмитрия Нагайченко, Андрея Позняка.

По словам юриста штаба Максима Знака, все пятеро задержаны в рамках уголовного процесса.

— Предварительно известно, что их задерживал ГУБОПиК, адвокатов к ним пока не допустили, но защитникам сообщили, что следственные действия будет осуществлять Управление Следственного комитета по городу Минску. Адвокатов к ним пока не пустили, обвинение не предъявлено, но, исходя из предварительных бесед, которые велись в ГУБОПиКе с членами команды, в том числе Тихановской, речь будет идти о ст. 293. Это пока гипотеза, она не подтверждена. Плюс, нам поступают сообщения от граждан со всей страны, что по уголовному делу проходят и те, кто просто ярко выражал свою гражданскую позицию, — сказал Максим Знак.

Кроме того, штаб не может связаться с частью своих волонтеров. К вечеру штаб планирует собрать информацию по всем задержанным волонтерам и членам штаба.