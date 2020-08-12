Мингорисполком оценил ущерб городу в сумму свыше 500 тысяч рублей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг – Sputnik. Ущерб, нанесенный Минску в ходе несанкционированных акций протеста, оценили более чем в 500 тысяч белорусских рублей, об этом сообщили в среду в Мингорисполкоме.

"Ущерб, нанесенный городскому хозяйству в результате массовых беспорядков, составил более 500 тысяч рублей. Приблизительно столько стоят девять новых аппаратов искусственной вентиляции легких или три рентгеновских диагностических комплекса", – привели цифры в пресс-службе.

По данным городских властей, в столице оказались повреждены здания детских садов и школ, элементы благоустройства, инфраструктуры и общественный транспорт. Участники акций протеста наносили ущерб городу, когда сооружали баррикады из мусорных контейнеров и металлических конструкций, блокировали дороги и мешали движению общественного транспорта.

"Вносятся коррективы в повседневную работу городской инфраструктуры в целом, что доставляет существенный дискомфорт жителям столицы. Все эти действия недопустимы, влекут за собой как административную, так и уголовную ответственность", – подчеркнули в Мингорисполкоме.

Напомним, несанкционированные акции протеста начались в Беларуси в день президентских выборов – 9 августа . Они продолжаются в Минске и многих городах республики. Как в воскресенье, так и в следующие два дня для разгона протестующих милиция применяла спецтехнику и спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и резиновые пули.

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