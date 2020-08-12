Дмитриев, Черечень и Канопацкая подали в ЦИК жалобы на непризнание выборов

Источник материала: Tut.by

Кандидаты в президенты на прошедших выборах Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Анна Канопацкая подали в ЦИК жалобы на непризнание выборов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Андрей Дмитриев в жалобе потребовал пересчета голосов.

— Весь прошедший месяц на телевидении и в десятках городов я призывал голосовать за нового президента. И беларусы нас услышали. Мы добились своей цели — старый президент не набрал большинства, как минимум, должен быть второй тур, — заявил Дмитриев.

Кандидат в президенты поддержал Светлану Тихановскую и отметил, что не сомневается в ней ни на минуту. Он также обратился к силовикам и членам избирательных комиссий.

— Я обращаюсь ко всем, кто носит оружие по долгу службы, защищайте народ, которому вы давали присягу. И ко всем, кто выходит на протесты. Не используйте насилия, только в мирных действиях наша сила. Члены комиссий, найдите в себе силы и расскажите правду, — призвал Дмитриев.

Сергей Черечень утверждает, что на тех участках, где его команда наблюдала за выборами, было множество нарушений избирательного законодательства, поэтому предварительные результаты выборов Черечень не признает. Жалоба в ЦИК была подана вчера, но сам Сергей Черечень в ЦИК не ездил.

— Случаи, когда кандидат в президенты едет в ЦИК, и не выходит оттуда, нам уже известны. Поэтому подавать жалобу поехали доверенные лица. Их не пустили в ЦИК, они 30 минут пытались прорваться в здание, в конечном итоге им сказали отправить жалобу по почте. Надеюсь, она дойдет и через пару дней мы получим ответ, — рассказал Черечень.

Анна Канопацкая подала жалобу о признании выборов в целом по стране недействительными из-за допущенных в ходе выборов нарушений.

— Грубое нарушение Конституции и Избирательного кодекса при назначении выборов и их проведении будет иметь самые негативные последствия. В момент приятия присяги «новоизбранным президентом» произойдет делигитимизация еще одной ветви государственной власти — исполнительной, — заявила Анна Канопацкая.

Напомним, подача жалобы в ЦИК кандидатом Светланой Тихановской обернулась для нее трехчасовой беседой с высокопоставленными представителями силовых органов в кабинете ЦИК, после чего она вышла из здания отдельно от своего адвоката и покинула страну .