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Лукашенко собрал совещание по ситуации в стране
12.08.2020 14:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12 августа президент страны Александр Лукашенко собрал совещание,
«Понятно из ситуации, что найважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может и прежде всего — обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления», — сказано в сообщении канала.
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«Понятно из ситуации, что найважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может и прежде всего - обеспечение...
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