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Курсы валют: в среду подорожал только доллар

13.08.2020 09:16 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг – Sputnik. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль смог укрепиться по отношению к валютной корзине.

© Sputnik / Инна Гришук
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В среду европейская валюта ощутила на себе коррекцию курса и потеряла 0,02% от своей предыдущей стоимости. За один евро нужно было заплатить 2,8858 рубля.

Американская экономика получает все больше стимулирующих мер поддержки от властей, вслед за этим растет индекс предпринимательской активности. Доллар в свою очередь прибавил 0,05% до отметки в 2,4583 рубля.

Страны с развивающейся экономикой чувствуют на себе колебания котировок на мировых рынках. Поэтому российская валюта потеряла едва ощутимые 0,02% от своей цены, установленной во вторник. В итоге за 100 российских рублей нужно было отдать 3,3576 российского рубля.

 
Теги: Курсы валют, Гродно
 
 
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Белорусская валюта на очередных биржевых торгах сумела незначительно отыграться в цене по отношению к евро и российскому рублю.
 
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