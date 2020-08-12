Крупный онлайн-гипермаркет прекратил работу

Источник материала: Tut.by

Один из крупных онлайн-ритейлеров TTN.by объявил о приостановке своей работы. Новые заказы больше не оформляют. При этом гарантийные обязательства магазина продолжат выполняться.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

TTN.by был одним из крупных продавцов компьютерной и бытовой техники в интернете. У компании имелось 19 пунктов самовывоза по всей Беларуси.

Онлайн-гипермаркет принадлежит компании «Виастрим», которой владеют на паритетных началах Алексей Николаев и Владимир Бутко. Выпускники БГЭУ зарегистрировали компанию в 2011 году.

— Компания дошла до определенного этапа, когда дальнейшее развитие требовало серьезных инвестиций на автоматизацию бизнес-процессов. Без реализации инвестиционного проекта, дальнейшая деятельность компании неизбежно привела бы к снижению качества предоставляемых услуг и эффективности работы компании. В виду того, что учредители компании не пришли к единой стратегии развития, было принято решение о приостановке деятельности организации, — таким образом поясняют причины закрытия проекта создатели компании.

В начале июня TTN.by уже приостанавливал свою работу. Сайт онлайн-гипермаркета был недоступен более недели. Учредители «Виастрима» объяснял это «техническими проблемами с серверным оборудованием».

В это же время появилась информация, что силовики занялись продавцами компьютерной и бытовой техники, поскольку мониторинг выявил большой разлет цен на одинаковые товары.