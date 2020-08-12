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Киев направил в Минск запрос о выдаче 28 задержанных «боевиков из ЧВК Вагнера»
12.08.2020 15:42 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Офис генерального прокурора Украины обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 человек из частной военной компании «Вагнер», которых задержали 29 июля под Минском. Об этом
«Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258−3 УК Украины). Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.
Там также указано, что украинским следствием установлено, что они принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей.
Задержание «боевиков из ЧВК Вагнера»
Напомним, в ночь на 29 июля 33 гражданина России, участника частной военной компании Вагнера, задержали в санатории «Белорусочка» под Минском. Следственный комитет Беларуси
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«Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258−3 УК Украины). Шевченковским районным...
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