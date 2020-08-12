Киев направил в Минск запрос о выдаче 28 задержанных «боевиков из ЧВК Вагнера»

Источник материала: Tut.by

Офис генерального прокурора Украины обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 человек из частной военной компании «Вагнер», которых задержали 29 июля под Минском. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.



Изображение: Беларусь 1

«Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258−3 УК Украины). Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Там также указано, что украинским следствием установлено, что они принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей.

Задержание «боевиков из ЧВК Вагнера»

Напомним, в ночь на 29 июля 33 гражданина России, участника частной военной компании Вагнера, задержали в санатории «Белорусочка» под Минском. Следственный комитет Беларуси сообщил , что 33 россиянина обвиняются в «организации массовых беспорядков» и проходят по одному делу с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Тихановский, который с 29 мая находится в СИЗО, удивился обвинениям в связях с задержанными «российскими боевиками». Российская сторона заверила, что целью въезда в Беларусь «боевиков ЧВК Вагнера» был транзитный проезд, конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке. Во время послания президент Беларуси отметил , что их конечной точкой была Беларусь.

5 августа состоялся разговор президентов Беларуси и Украины, где Владимир Зеленский попросил Александра Лукашенко передать Украине задержанных «бойцов ЧВК Вагнера». 6 августа Украина направила Беларуси запрос о выдаче ей задержанных «боевиков ЧВК Вагнера».

6 августа Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными «бойцами ЧВК». Он также призвал «не пугать последствиями» за задержание 33 россиян. Позже он отметил , что знает, от кого получали команды задержанные «бандиты из ЧВК Вагнера».