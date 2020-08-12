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Bosch создает новое подразделение, отвечающее за ПО для автомобилей

12.08.2020 15:51 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Современные автомобили меняются благодаря активному использованию электроники и программного обеспечения. Ожидается, что до 2030 года рынок высокотехнологичных электронных систем будет увеличиваться примерно на 15% ежегодно. Поскольку компания Bosch намерена укрепить свою лидерскую позицию в этой области, принято решение создать новое многопрофильное подразделение компьютерных систем.

Начиная с 2021 года, существующие и новые клиенты будут получать электронные системы и необходимое программное обеспечение из одного источника: подразделения, насчитывающего примерно 17 000 сотрудников. «Современный автомобиль содержит около 100 миллионов строк программного кода. Только обладающая обширными знаниями в области электроники и программного обеспечения компания сможет формировать будущее мобильности», – отмечает д-р Стефан Хартунг, член правления Robert Bosch GmbH и председатель бизнес-сектора Мобильных Решений.

Рынок автомобильного программного обеспечения и электроники стремительно растет

  • По прогнозам глобальный рынок программного обеспечения, электрических и электронных компонентов для автомобилей будет расти примерно на 7% ежегодно в период с 2020 по 2030. Это соответствует росту с 238 миллиардов долларов США в 2020 году до 469 миллиардов долларов США в 2030 году.
  • По оценкам Bosch, рынок трудоемкого программного обеспечения будет расти на 15% ежегодно до 2030 года.

Программное обеспечение и электроника – будущее автомобилестроения

  • Около 90% инноваций в автомобилестроении происходит в области программного обеспечения и электроники.
  • В 2019 году на исследования и разработки в области автомобильной промышленности было потрачено 140 миллиардов евро. Треть этой суммы пришлась на разработки в части электрики, электроники и соответствующего ПО. Ожидается, что эта доля увеличится до 40% к 2030 году. Ежегодные расходы только на разработку программного обеспечения возрастут примерно до 39 миллиардов евро.
  • Стоимость электронных компонентов в расчете на один автомобиль должна вырасти примерно с 3000 долларов до 7000 долларов в 2025 году. Этот прогноз ставит в один ряд автомобиль премиум-класса с двигателем внутреннего сгорания в 2020 году с частично автоматизированным электромобилем в 2025 году. Таким образом, доля электронных компонентов в общей стоимости компонентов автомобиля вырастет с текущих 16% до 35% в 2025 году.

Бурное развитие автомобильного ПО

  • Если в 2010 году программное обеспечение автомобиля состояло из 10 миллионов строк кода, то сейчас автомобили используют уже до 100 миллионов строк кода.
  • В ближайшее время беспилотные автомобили будут использовать от 300 до 500 миллионов строк кода.
  • Один миллион строк программного кода эквивалентен 18 000 страниц формата А4.

Автомобильная электроника становится все сложнее

  • В период с 2006 по 2016 год среднее количество ЭБУ на автомобиль во всех сегментах транспортных средств выросло с 28 до 38.
  • В 2018 году автомобили премиум-класса оснащались около 110 блоками управления, для автомобилей среднего ценового сегмента этот показатель составлял 20.
  • Длина жгута электропроводки современных автомобилей среднего класса составляет около 8 километров. При весе от 50 до 100 кг блоки управления и проводка значительно влияют на общую массу автомобиля.
  • В современном автомобиле используется около десяти различных систем шин и стандартов передачи данных, включая CAN, CAN-FD, MOST, LIN, Flexray и Ethernet.

Bosch является компанией-разработчиком программного обеспечения

  • В настоящее время в секторе мобильных решений Bosch задействованы около 14 000 инженеров-программистов, а ежегодные расходы на разработку программного обеспечения составляют 3 миллиарда евро. В 2019 году в Bosch уже работало 30 000 инженеров-программистов.
  • Компания Bosch быстро осознала важность программного обеспечения для транспортных средств и в течение четырех последних десятилетий разрабатывала его собственными силами.
  • Дебют антиблокировочной системы тормозов в Mercedes-Benz S-класса в 1978 году одновременно стал первым применением цифровых схем в автомобиле – прорывом в применении электроники на дороге.
  • Автомобильная электроника стала пригодной для повседневного использования только с появлением полупроводников. Bosch разрабатывает их собственными силами уже около 50 лет, что делает компанию поставщиком с давними традициями собственной разработки и производства полупроводников.
  • Будь то подушки безопасности, натяжители ремней, системы круиз-контроля, датчики дождя или силовые агрегаты, в современных автомобилях едва ли можно обойтись без микрочипов. Во всем мире средняя стоимость элементов микроэлектроники на автомобиль выросла со 138 долларов США в 1998 году до более чем 559 долларов США в 2018 году. В 2023 году ожидается увеличение этой суммы до 685 долларов США на автомобиль.
  • В 1984 году Bosch начал разработку локальной сети контроллеров CAN в качестве автомобильной системы передачи данных. После первого применения в промышленности Bosch CAN был запущен в производство в 1991 году.

 
 
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Современные автомобили меняются благодаря активному использованию электроники и программного обеспечения. Ожидается, что до 2030 года рынок высокотехнологичных...
 
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