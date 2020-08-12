Bosch создает новое подразделение, отвечающее за ПО для автомобилей

Современные автомобили меняются благодаря активному использованию электроники и программного обеспечения. Ожидается, что до 2030 года рынок высокотехнологичных электронных систем будет увеличиваться примерно на 15% ежегодно. Поскольку компания Bosch намерена укрепить свою лидерскую позицию в этой области, принято решение создать новое многопрофильное подразделение компьютерных систем.

Начиная с 2021 года, существующие и новые клиенты будут получать электронные системы и необходимое программное обеспечение из одного источника: подразделения, насчитывающего примерно 17 000 сотрудников. «Современный автомобиль содержит около 100 миллионов строк программного кода. Только обладающая обширными знаниями в области электроники и программного обеспечения компания сможет формировать будущее мобильности», – отмечает д-р Стефан Хартунг, член правления Robert Bosch GmbH и председатель бизнес-сектора Мобильных Решений.

Рынок автомобильного программного обеспечения и электроники стремительно растет

По прогнозам глобальный рынок программного обеспечения, электрических и электронных компонентов для автомобилей будет расти примерно на 7% ежегодно в период с 2020 по 2030. Это соответствует росту с 238 миллиардов долларов США в 2020 году до 469 миллиардов долларов США в 2030 году.

По оценкам Bosch, рынок трудоемкого программного обеспечения будет расти на 15% ежегодно до 2030 года.

Программное обеспечение и электроника – будущее автомобилестроения

Около 90% инноваций в автомобилестроении происходит в области программного обеспечения и электроники.

В 2019 году на исследования и разработки в области автомобильной промышленности было потрачено 140 миллиардов евро. Треть этой суммы пришлась на разработки в части электрики, электроники и соответствующего ПО. Ожидается, что эта доля увеличится до 40% к 2030 году. Ежегодные расходы только на разработку программного обеспечения возрастут примерно до 39 миллиардов евро.

Стоимость электронных компонентов в расчете на один автомобиль должна вырасти примерно с 3000 долларов до 7000 долларов в 2025 году. Этот прогноз ставит в один ряд автомобиль премиум-класса с двигателем внутреннего сгорания в 2020 году с частично автоматизированным электромобилем в 2025 году. Таким образом, доля электронных компонентов в общей стоимости компонентов автомобиля вырастет с текущих 16% до 35% в 2025 году.

Бурное развитие автомобильного ПО

Если в 2010 году программное обеспечение автомобиля состояло из 10 миллионов строк кода, то сейчас автомобили используют уже до 100 миллионов строк кода.

В ближайшее время беспилотные автомобили будут использовать от 300 до 500 миллионов строк кода.

Один миллион строк программного кода эквивалентен 18 000 страниц формата А4.

Автомобильная электроника становится все сложнее

В период с 2006 по 2016 год среднее количество ЭБУ на автомобиль во всех сегментах транспортных средств выросло с 28 до 38.

В 2018 году автомобили премиум-класса оснащались около 110 блоками управления, для автомобилей среднего ценового сегмента этот показатель составлял 20.

Длина жгута электропроводки современных автомобилей среднего класса составляет около 8 километров. При весе от 50 до 100 кг блоки управления и проводка значительно влияют на общую массу автомобиля.

В современном автомобиле используется около десяти различных систем шин и стандартов передачи данных, включая CAN, CAN-FD, MOST, LIN, Flexray и Ethernet.

Bosch является компанией-разработчиком программного обеспечения