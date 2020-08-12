ГосСМИ утверждают, что есть факты причастности штаба экс-главы Белгазпромбанка к беспорядкам

Источник материала: Tut.by

В эфире телеканала «Беларусь 1» , сообщили о том, что установлены факты причастности штаба Виктора Бабарико к финансированию массовых беспорядков.

— Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка, — прозвучало в выпуске новостей.

Заявление сопровождалось кадрами с пересчетом денежных купюр. Кем установлены факты, белорусское телевидение не сообщило.

(Дополняется)