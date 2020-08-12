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ГосСМИ утверждают, что есть факты причастности штаба экс-главы Белгазпромбанка к беспорядкам
12.08.2020 16:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В эфире телеканала
— Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка, — прозвучало в выпуске новостей.
Заявление сопровождалось кадрами с пересчетом денежных купюр. Кем установлены факты, белорусское телевидение не сообщило.
(Дополняется)
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Заявление сопровождалось кадрами с пересчетом денежных купюр. Кем установлены факты, белорусское телевидение не сообщило.
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