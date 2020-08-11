МИД Беларуси: Мы неоднократно предлагали вам, критикующим нас сегодня, вместе разобраться в происходящем

Источник материала: Tut.by

Беларуси небезразлична реакция зарубежных партнеров на ход и результаты президентских выборов в стране, сообщил белорусский МИД, отметив, что внимательно за ней следим.



Фото: МИД Беларуси

- Спасибо за заявления о поддержке суверенитета и независимости Республики Беларусь. Эти принципы святы для любого государства. А для нас сегодня — особенно! В то же время абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию, — сказано в сообщении ведомства.

В МИД считают, что отдельные громкие выводы на высшем и высоком уровнях основаны на односторонней информации и откровенной неправде.

— В частности, было заявлено о смерти человека, даже без минимальной проверки информации. И даже после того, как всем стало очевидно, что это, к счастью, не соответствует действительности, высказывания не были подвергнуты никакой коррекции. А ведь на основании этого уже планируется принимать судьбоносные для отношений нашей страны с ЕС решения. При этом, когда действительно гибнет человек, то трагедию превращают в фарс, изобретая совершенно немыслимые версии. Априори делая виноватыми власти.

Более 250 пострадавших, баррикады на улицах, попытки захвата административных зданий… Нападение на сотрудников посольства Беларуси в Лондоне. Это все еще мирный протест? Что еще должно произойти, чтобы мнение стало объективным? Хватит ли политической смелости увидеть хотя бы тех, кто явно провоцирует? — заявили в МИД.

Там напомнили, что до выборной кампании обращались за содействием партнеров, говоря о фактах прямого внешнего вмешательства.

— Мы неоднократно предлагали вам, критикующим нас сегодня, вместе разобраться в происходящем. Но вместо этого на второй день уже звучат призывы к санкциям. И как после этого нам верить в искренность ваших советов?

Да, мы пригласили БДИПЧ ОБСЕ позднее обычного. И тому есть ряд весомых причин, о чем мы вас заранее уведомляли. Но ведь мы всегда, при всех критичных заключениях, принимали миссии по наблюдению за выборами. Почему же с такой готовностью вы не приехали в этот раз? Ведь была возможность сделать это, хоть и в усеченном формате, как и в других странах в период пандемии.

МИД готов к конструктивному и объективному диалогу и предлагает партнерам «объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси».

— Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа. Призываем всех зарубежных партнеров к взвешенному анализу, учету всех позиций. Мы не говорим, что нужно отказываться от ваших традиционных источников информации и мнений. Однако информация точно будет более полной и профессиональной, если будет всесторонней, в том числе с учетом официальных данных и оценок тех, кто несет ответственность за ситуацию в стране.

Обращаемся к нашим коллегам, нашим соседям. Не спешите с заявлениями, еще больше подогревающими нестабильность в обществе. Поддерживаете независимость и суверенитет — проявите не только принципиальность, но и ответственность, — призвали в МИД.