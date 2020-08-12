Появилась аудиозапись, где (вероятно) витебский чиновник убеждает переписать протокол в пользу «кандидата № 3»

Источник материала: Tut.by

На Youtube появилась запись, на которой предположительно глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский убеждает членов избирательной комиссии на избирательном участке № 25 переписать цифры в пользу «кандидата № 3». Подлинность записи косвенно подтвердил «Радые Свабода» глава комиссии.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

О какой записи речь?

На записи слышно, как глава района интересуется у комиссии, как получилось, что в протоколе указано столько голосов за Светлану Тихановскую.

— Как у вас так получилось?

— Бюллетени подсчитали — все, что были.

В ответ на это, предположительно, Сташевский говорит, что другая комиссия посчитала «немного по-другому».

При этом чиновник не называет имени Светланы Тихановской. Он говорит, что нужно изменить «кардинально цифры между третьим и четвертым кандидатом».

— Готов согласиться с тем, что за Тихановскую достаточное количество людей проголосовало. Не буду объяснять причины и даже фантазировать. Кто-то по велению сердца, кто-то мог кто-то кошельком голосовал, это их проблемы. Вот, но у нас есть другие задачи и другие проблемы которые нам нужно решать.

Человек, голос которого похож на голос главы Октябрьского района Витебска приказал членам комиссии самостоятельно решить вопрос с заменой протоколов.

А когда один членов комиссии спросил, может ли он не подписывать новый протокол, предположительно, Сташевский, ответил:

— Мне не надо ваше особое мнение. Я его услышал и учту. Мы все принципиальные люди до определенного момента. Когда разговор идет о нашем будущем, хочется, чтобы оно было немного это. Сегодня не та ситуация, когда нужно проявлять принципиальность.

Он добавил, что уважает комиссию за то, что как коллектив они выразили позицию, но «сегодня нужно сделать по-другому».

Протокол переписали, но цифры не устроили главу района.

— Неправильно поменяли, у одного надо добавить, у одного убрать. Значит, у первого убирайте минимум 10, у последнего убирайте 30. У той что у вас лучше всех оставьте максимально 20%, это будет где-то 240 с чем-то, остальное все пишите… Оборотную сторону дайте, что против всех? Тут неправильно. Вот эта цифра состоит из этой одной, из этой одной. Значит давайте еще раз, я ваше особое мнение услышал, мне его не надо формализовать на бумаге. Кто принципиально не хочет подписывать этот документ, все равно нужно чтобы осталось 2/3 комиссии. Значит 2/3 остаемся, а остальные могут почувствовать себя очень плохо и покинуть помещение. Тогда в протоколе будет стоять «хворы» и подписи ставить ненужно будет.

— Я себя чувствую плохо, я могу уйти?

— Да, пожалуйста. Преподаватель математики здесь у вас есть?

— А вы спите спокойно?, — спросил кто-то, в этот момент слышны звуки отодвигаемых стульев, которые заглушили ответ человека, голос которого похож на голос Сташевского.

Глава комиссии: Были вынуждены написать в протоколе те цифры, «которые продиктовали»

Можно предположить, что запись — «фальшивка сделанная в Польше», а голос на ней не принадлежит главе Октябрьского района Витебска Сергею Сташевскому. Но подлинность записи косвенно подтвердил руководитель участковой комиссии Сергей Питаленко.

Он рассказал «Радые Свабода», что члены комиссии были вынуждены написать в протоколе те цифры, «которые продиктовали». Первый протокол свидетельствовал о победе Тихановской.

Питаленко признался, что подписал новый протокол, не объяснил причины, по которым он это сделал. Он также не стал рассказывать какие-либо подробности и комментировать ситуацию.

— Тут все закручивается очень серьезно, кто знает, чем это закончится. Но поддержка со всех сторон, выпускники пришли. Я хочу просто переждать этот всплеск, я честно скажу, что не знал про эту аудиозапись. Посмотрим, как будут развиваться события, будет меня это касаться или обойдется.

На вопрос, правда ли, что Сташевский заставил комиссию переписать протокол, Сергей Питаленко ответил, что «на аудио все есть».

А вот взять комментарий у главы Октябрьского района Витебска Сергея Сташевского «Радые Свабода» не удалось — он заболел и находится на больничном.

Напомним, по официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.