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Что происходит в городах Беларуси 12 августа. Онлайн
12.08.2020 18:06 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По всей Беларуси уже четвертый день проходят стихийные акции протестов людей, которые недовольны результатами выборов. Напомним, по предварительной информации ЦИК за действующего президента Лукашенко проголосовало чуть больше 80%. Сегодня женщины по всей Беларуси
Все предыдущие три дня мирных протестов заканчивались жесткими задержаниями людей. Для разгонов использовались светошумовые гранаты, резиновые пули и даже
Подробно о том, что происходило в стране в последние дни,
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По всей Беларуси уже четвертый день на акции протестов выходят те, кто недоволен результатами выборов. Напомним, по предварительной информации ЦИК за действующего...
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