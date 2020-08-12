Что происходит в городах Беларуси 12 августа. Онлайн

Источник материала: Tut.by

По всей Беларуси уже четвертый день проходят стихийные акции протестов людей, которые недовольны результатами выборов. Напомним, по предварительной информации ЦИК за действующего президента Лукашенко проголосовало чуть больше 80%. Сегодня женщины по всей Беларуси выходят на улицы с цветами в знак протеста против жестокости силовиков.

Все предыдущие три дня мирных протестов заканчивались жесткими задержаниями людей. Для разгонов использовались светошумовые гранаты, резиновые пули и даже огнестрельное оружие .

Подробно о том, что происходило в стране в последние дни, можете прочитать тут .