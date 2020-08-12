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Премьер Головченко навал мифом информацию о забастовках на предприятиях

13.08.2020 09:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг - Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил о спокойной ситуацию в промышленном комплексе Беларуси, опровергнув тем самым информацию о забастовках на предприятиях.

© Sputnik Евгений Олейник
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"Как руководитель правительства я хочу ответственно заявить, что ситуация в промышленном комплексе абсолютно спокойная, все предприятия работают в штатном режиме, как бы кому-то ни хотелось преподнести по-иному, заявить о том, что происходят стачки, забастовки, еще что-нибудь", - заявил премьер-министр в эфире телеканала "Беларусь-1"

По его словам, в правительстве мониторят ситуацию в промышленном секторе экономики.

Головченко подчеркнул, что в Беларуси "люди хотят продолжать спокойно работать".

"Мы видим, что коллективы заявляют: дайте работать, дайте спокойно зарабатывать, мы хотим кормить семьи", - отметил глава правительства.

По его мнению, заявления о якобы забастовках являются попыткой "создать миф о некой дестабилизации обстановки".

При этом премьер заявил, что "определенные ресурсы фактически пытались выдать постановочные сюжеты за протесты на предприятиях, когда посторонние люди пытались сымитировать какие-то собрания около проходной со стороны улицы".

Головченко также почеркнул, что правительство контролирует ситуацию.

"Мы находимся в тесном контакте с руководителями предприятий, профсоюзными организациями. Мы видим попытку раскачать ситуацию. Естественно, мы проверяли информацию, верифицировали, и ответственно заявляю, что никаких оснований верить этим слухам, я бы даже назвал их провокациями, нет", - подчеркнул глава Совета министров.  

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусское правительство держит на контроле ситуацию в промышленности и экономике страны.
 
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