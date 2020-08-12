Премьер Головченко навал мифом информацию о забастовках на предприятиях

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг - Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил о спокойной ситуацию в промышленном комплексе Беларуси, опровергнув тем самым информацию о забастовках на предприятиях.

"Как руководитель правительства я хочу ответственно заявить, что ситуация в промышленном комплексе абсолютно спокойная, все предприятия работают в штатном режиме, как бы кому-то ни хотелось преподнести по-иному, заявить о том, что происходят стачки, забастовки, еще что-нибудь", - заявил премьер-министр в эфире телеканала "Беларусь-1"

По его словам, в правительстве мониторят ситуацию в промышленном секторе экономики.

Головченко подчеркнул, что в Беларуси "люди хотят продолжать спокойно работать".

"Мы видим, что коллективы заявляют: дайте работать, дайте спокойно зарабатывать, мы хотим кормить семьи", - отметил глава правительства.

По его мнению, заявления о якобы забастовках являются попыткой "создать миф о некой дестабилизации обстановки".

При этом премьер заявил, что "определенные ресурсы фактически пытались выдать постановочные сюжеты за протесты на предприятиях, когда посторонние люди пытались сымитировать какие-то собрания около проходной со стороны улицы".

Головченко также почеркнул, что правительство контролирует ситуацию.

"Мы находимся в тесном контакте с руководителями предприятий, профсоюзными организациями. Мы видим попытку раскачать ситуацию. Естественно, мы проверяли информацию, верифицировали, и ответственно заявляю, что никаких оснований верить этим слухам, я бы даже назвал их провокациями, нет", - подчеркнул глава Совета министров.