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Нацбанк: ставка рефинансирования сохраняется на уровне 7,75% годовых

13.08.2020 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Нацбанк: ставка рефинансирования сохраняется на уровне 7,75% годовых
Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка Республики Беларусь сохраняются на текущем уровне, сообщили sb.by в пресс-службе НБРБ.

Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 12 августа 2020 года.По решению Правления Национального банка Республики Беларусь вопрос по ставке рефинансирования будет рассмотрен на дополнительном заседании по денежно-кредитной политике 14 октября 2020 года.

#экономика #новости Беларуси

sb.by

 
 
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Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка Республики Беларусь сохраняются на текущем...
 
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