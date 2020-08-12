Нацбанк: ставка рефинансирования сохраняется на уровне 7,75% годовых

Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка Республики Беларусь сохраняются на текущем уровне,sb.by в пресс-службе НБРБ.

Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 12 августа 2020 года.По решению Правления Национального банка Республики Беларусь вопрос по ставке рефинансирования будет рассмотрен на дополнительном заседании по денежно-кредитной политике 14 октября 2020 года.