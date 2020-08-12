Минсвязи рекомендовало операторам рассмотреть возможность снижения абонплаты из-за проблем с интернетом

Министерство связи и информатизации Беларуси рекомендовало операторам электросвязи рассмотреть возможность перерасчета абонентской планы из-за проблем с интернетом, сообщаетсо ссылкой на сайт Минсвязи.

«Министерство связи и информатизации рекомендовало операторам электросвязи рассмотреть возможность перерасчета абонентской планы в установленном порядке», — говорится в сообщении.

В Минсвязи отметили, что значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам интернета зафиксировано с 9 по 11 августа «в связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций».

«Уполномоченными операторами электросвязи проведены необходимые аварийно-восстановительные работы. Принятые меры позволили практически восстановить доступ к сервисам и ресурсам интернета», — проинформировали в Минсвязи.