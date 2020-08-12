﻿ Минсвязи рекомендовало операторам рассмотреть возможность снижения абонплаты из-за проблем с интернетом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минсвязи рекомендовало операторам рассмотреть возможность снижения абонплаты из-за проблем с интернетом

13.08.2020 — Новости Экономики | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Минсвязи рекомендовало операторам рассмотреть возможность снижения абонплаты из-за проблем с интернетом
Министерство связи и информатизации Беларуси рекомендовало операторам электросвязи рассмотреть возможность перерасчета абонентской планы из-за проблем с интернетом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минсвязи.

«Министерство связи и информатизации рекомендовало операторам электросвязи рассмотреть возможность перерасчета абонентской планы в установленном порядке», — говорится в сообщении.

В Минсвязи отметили, что значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам интернета зафиксировано с 9 по 11 августа «в связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций».

«Уполномоченными операторами электросвязи проведены необходимые аварийно-восстановительные работы. Принятые меры позволили практически восстановить доступ к сервисам и ресурсам интернета», — проинформировали в Минсвязи.

#связь #новости беларуси

БелТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство связи и информатизации Беларуси рекомендовало операторам электросвязи рассмотреть возможность перерасчета абонентской планы из-за проблем с...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанк: ставка рефинансирования сохраняется на уровне 7,75% годовых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика