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Ставка рефинансирования в Беларуси сохраняется на уровне 7,75%

13.08.2020 09:18 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг – Sputnik. Ставка рефинансирования сохраняется на уровне 7,75%. Соответствующее решение приняли в Национальном банке Беларуси.

© Sputnik / Николай Хижняк
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Решение принято правлением Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике, которое состоялось в среду, 12 августа.

"Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка Республики Беларусь сохраняются на текущем уровне", – сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Отмечается также, что вопрос по ставке рефинансирования рассмотрят также на дополнительном заседании, которое намечено на 14 октября.

Напомним, до актуальной величины ставка была снижена с 8% 1 июля 2020 года. Тогда в регуляторе отметили, что причина такого решения – то, что инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось.

Вместе с тем, в конце минувшего месяца Евразийский банк развития спрогнозировал снижение ставки рефинансирования Нацбанком Беларуси до 7% до конца года, такие данные содержатся в ежемесячном обзоре макроэкономик стран-участниц ЕАБР.

Ставка рефинансирования – это процент, под который Нацбанк выдает кредиты коммерческим банкам. Снижение этого показателя говорит об увеличении доходности самих банков и о том, что они могут предоставлять более доступные кредиты населению.

 
Теги: Минск
 
 
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Вопрос по ставке рефинансирования рассмотрят также на дополнительном заседании, которое намечено на 14 октября.
 
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