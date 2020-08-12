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Ставка рефинансирования в Беларуси сохраняется на уровне 7,75%
13.08.2020 09:18 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг – Sputnik. Ставка рефинансирования сохраняется на уровне 7,75%. Соответствующее решение приняли в Национальном банке Беларуси.
© Sputnik / Николай Хижняк
Решение принято правлением Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике, которое состоялось в среду, 12 августа.
"Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка Республики Беларусь сохраняются на текущем уровне", – сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
Отмечается также, что вопрос по ставке рефинансирования рассмотрят также на дополнительном заседании, которое намечено на 14 октября.
Напомним, до актуальной величины ставка была снижена с 8% 1 июля 2020 года. Тогда в регуляторе отметили, что причина такого решения – то, что инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось.
Вместе с тем, в конце минувшего месяца Евразийский банк развития
Ставка рефинансирования – это процент, под который Нацбанк выдает кредиты коммерческим банкам. Снижение этого показателя говорит об увеличении доходности самих банков и о том, что они могут предоставлять более доступные кредиты населению.
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Вопрос по ставке рефинансирования рассмотрят также на дополнительном заседании, которое намечено на 14 октября.
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