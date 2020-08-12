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Нацбанк решил не снижать ставку рефинансирования
12.08.2020 12:16 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на текущем уровне, сообщила пресс-служба Нацбанка.
Соответствующие решения приняты правлением Нацбанка Беларуси по итогам заседания по денежно-кредитной политике 12 августа 2020 года.
По решению правления вопрос по ставке рефинансирования будет рассмотрен на дополнительном заседании по денежно-кредитной политике 14 октября 2020 года.
Напомним, с 1 июля 2020 года ставка рефинансирования
Александр Лукашенко напомнил, что премьер-министр и глава Нацбанка отвечают за рост ВВП и доходов населения, сдерживание цен. «А с сегодняшнего дня председатель Нацбанка является главным помощником премьер-министра по выплате заработной платы и работе предприятий», — добавил Александр Лукашенко.
«Посмотрите и по ставке рефинансирования, — обратил внимание он. — Все страны ее активно снижают, пытаясь оживить свою экономику. Индекс потребительских цен у нас в параметрах прогноза социально-экономического развития, поэтому стоимость банковского кредита надо уменьшать активнее. Жду решений правительства и Нацбанка, не затягивая, до конца июня».
Эксперты высказывали опасения, что дальнейшее снижение ставки приведет к усилению давления на курс рубля и нарушит макроэкономическое равновесие.
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Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на текущем уровне, сообщила пресс-служба...
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