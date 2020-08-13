S&P: протесты в Беларуси создают экономические риски для страны

Источник материала: Tut.by

Международное рейтинговое агентство S&P допускает, что Беларусь может потерять доступ к зарубежным рынкам капитала из-за введения санкций. Об этом говорится сообщении агентства.



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В S&P считают, что последствия оспариваемых президентских выборов, состоявшихся в Беларуси 9 августа, создают ряд политических и экономических рисков и увеличивают вероятность международных санкций в отношении страны.

Несмотря на то что, по предварительным официальным результатам, действующий президент Александр Лукашенко победил на выборах с большим отрывом, «честность избирательного процесса была поставлена ​​под сомнение государственным секретарем США, главой Парламентской ассамблеи Совета Европы и другими». 11 августа Европейский совет опубликовал заявление , в котором назвал выборы несвободными и несправедливыми. Санкции, связанные с предполагаемыми нарушениями прав человека, в прошлом применялись против Беларуси неоднократно, напомнили в агентстве.

Жесткая реакция властей на последовавшие общенациональные протесты может привести к длительному противостоянию между властями и оппозицией, допускают в S&P. Дело в том, что в течение 26 лет «власть была сконцентрирована в руках президента с ограниченной системой сдержкек и противовесов между различными ветвями власти и отсутствием опыта передачи власти через выборы».

Новые санкции могут ослабить экономический рост страны и подорвать доверие инвесторов. Риск введение санкций не окажет немедленного эффекта на суверенный рейтинг Беларуси, но риск его снижения растет, сообщило S&P.

По прогнозам агентства, в этом году ВВП Беларуси сократится на 4%.