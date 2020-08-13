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Агентство S&P предупредило Беларусь о последствиях санкций
13.08.2020 09:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг – Sputnik. Международные экономические санкции могут быть введены в отношении Беларуси в ответ на жесткие действия властей после президентских выборов, сообщило рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P).
© Sputnik / Алексей Витвицкий
"Отмечаем увеличивающуюся вероятность международных санкций в ответ на действия властей по мере развития ситуации. Кроме политических последствий, новые санкции могут оказать негативное влияние на экономический рост и доверие со стороны инвесторов", – говорится в заявлении агентство.
S&P прогнозирует, что в 2020-м Беларусь ожидает сокращение экономики на 4%, при этом бюджетные показатели и платежный баланс уязвимы. График погашения госдолга республики остается тяжелым, у Беларуси есть краткосрочные риски в отношении закрытия доступа к международным рынкам капитала вследствие перспектив введения международных санкций.
В апреле S&P сохранило долгосрочные кредитные рейтинги республики в иностранной и национальной валютах на уровне "B", со стабильным прогнозом.
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С введением международных санкций республика, по мнению агентства, может лишиться доступа к мировому рынку капитала.
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