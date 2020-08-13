Агентство S&P предупредило Беларусь о последствиях санкций

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг – Sputnik. Международные экономические санкции могут быть введены в отношении Беларуси в ответ на жесткие действия властей после президентских выборов, сообщило рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P).

"Отмечаем увеличивающуюся вероятность международных санкций в ответ на действия властей по мере развития ситуации. Кроме политических последствий, новые санкции могут оказать негативное влияние на экономический рост и доверие со стороны инвесторов", – говорится в заявлении агентство.

S&P прогнозирует, что в 2020-м Беларусь ожидает сокращение экономики на 4%, при этом бюджетные показатели и платежный баланс уязвимы. График погашения госдолга республики остается тяжелым, у Беларуси есть краткосрочные риски в отношении закрытия доступа к международным рынкам капитала вследствие перспектив введения международных санкций.

В апреле S&P сохранило долгосрочные кредитные рейтинги республики в иностранной и национальной валютах на уровне "B", со стабильным прогнозом.

Массовые акции протеста начались по всей Беларуси 9 августа, когда ЦИК объявил, что на президентских выборах с результатом 80,08% голосов победил Александр Лукашенко . Несанкционированные выступления граждан на улицах городов идут до настоящего времени. Протестующих правоохранители разгоняют слезоточивым газом, водометами, светошумовыми гранатами, резиновыми пулями. За все это время было арестовано свыше 5 тысяч человек, один погиб, несколько сотен оказались в больницах.

Читайте также: