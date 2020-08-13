Помпео не исключает возможность введения санкций или отмены поставок нефти в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США будут работать с европейскими коллегами над подходящим ответом по поводу ситуации в Беларуси. Интервью с Помпео распространила пресс-служба Госдепа.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В США обеспокоены тем, как прошли выборы в Беларуси. Ранее Помпео назвал их несвободными и несправедливыми.

— Мы видели такое поведение раньше и сожалеем, что именно так произошло. Мы наблюдали насилие и его последствия, когда с мирными демонстрантами обращались не так, как следует.

У него спросили, что это означает для будущего отношений США и Беларуси: поставок американской нефти в Беларусь и отправки посла США в Минск?

— Мы не определились, какой ответ будет подходящим, но я могу сказать вам следующее: мы будем работать с нашими европейскими друзьями, теми, кто в равной степени обеспокоены тем, что произошло. Мы хотим хороших результатов для белорусского народа, и мы будем принимать соответствующие меры.

На вопрос о возможных санкциях против Минска или приостановке поставок нефти, Помпео заявил, что рассмотрят каждый из этих пунктов, но здесь важны критерии.

— Что мы должны сделать не только в одностороннем, но и многостороннем плане, чтобы добиться хороших результатов для белорусских граждан, обернется ли это санкциями или решением по поставкам? Все это предстоит еще определить, — сказал он, отметив, что нужно дождаться стабилизации ситуации.