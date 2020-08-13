«Нам говорят, что нас мизер». Больше 2 тысяч минчан обжалуют итоги выборов на своих участках

Источник материала: Tut.by

Более 2 тысяч избирателей из Минска, не согласных с результатами выборов на своих участках, подписали коллективные заявления с требованиями пересчитать голоса. Избиратели одного из участков подали заявление в милицию.





На двух соседних участках кардинально разные результаты

Жители домов, стоящих вокруг школы № 2 во Фрунзенском районе Минска, захотели встретиться с корреспондентом лично. Вечером 11 августа, когда в центр города стекалась спецтехника силовых структур, здесь, в тихом районе дети гоняли на велосипедах и самокатах, молодежь, раскачиваясь на качелях, делилась впечатлениями от происходящего вокруг. Рядом с ними собралась группа из примерно двух десятков взрослых. Это избиратели, в прошедшее воскресенье голосовавшие на участке № 71 Фрунзенского района, пожелавшие рассказать историю борьбы за свои голоса.

Во второй школе работали два избирательных участка — № 70 и № 71. Как и в некоторых других местах, здесь были очереди, недопущенные на участки наблюдатели. А также желающие лично увидеть итоги голосования. После закрытия участков 9 августа несколько десятков человек примерно до полуночи ждали результаты. Потом один из наблюдателей по приглашению комиссии зашел в школу и сфотографировал протоколы. То, что он увидел и показал стоящим на улице соседям, стало началом невиданной на белорусских выборах истории — альтернативного подсчета голосов уже после завершения выборов в попытке защитить свои голоса.



Фото предоставлено героем материала

Фото предоставлено героем материала

Наблюдатель Юрий Крайник вспоминает, что в основной день он с «коллегами» могли видеть лишь, сколько человек заходит в здание и выходит, а также считать тех избирателей, которые имели на руке белые браслеты, так как вход на избирательные участки и в фойе школы им был запрещен.

В основной день голосования наблюдатели насчитали 4656 человек, вышедших из здания школы. Протоколы досрочного голосования гласили, что ранее здесь проголосовало около 1 тысячи человек. Сложив свои подсчеты за основной день и официальные данные досрочного голосования, и сверив с итоговой явкой по двум участкам, наблюдатели увидели расхождение примерно в 2 тысячи человек. «Вряд ли мы могли на столько ошибиться, потому что просто так людей в школу не пускали», заявляют наблюдатели. Но удивили голосовавших здесь людей не только нестыковки по количество проголосовавших.

— На 70-участке победила Тихановская, причем с разгромным счетом — 1979 голосов, а за Лукашенко — 255. Явка получилась около 2,5 тысяч человек. А в протоколе номер 2 (участок № 71 — Прим. ред.) — проголосовало 1038 человека, Тихановская — 86, Лукашенко — 719, — пересказывает данные итогового протокола избиратель и по совместимости наблюдатель одного из участков Юрий Крайник.



Наблюдатели считали выходящих из здания людей с помощью гаджета

— Основной контингент микрорайона — молодые семьи с детьми. Наполняемость района практически однородная. Как получается, что один голосуют так, а другие — так? — выражает недоумение увиденными результатами Виктория.

— Мы насчитали из тех, кто стоял здесь в начале первого ночи (после подсчета голосов — Прим. ред.), 73 человека, которые на 71-м участке проголосовали за Тихановскую, и поняли, что надо как-то организовываться, чтобы самим посчитать и узнать, кто как голосовал, — продолжает Дмитрий.

«Мы поступаем демократично»

На следующий день избиратели 71-го участка развесили объявления о том, что в понедельник вечером все желающие могут прийти и оставить подпись, подтверждающую, что свой голос они отдали за конкретного кандидата. Итогом проделанной работы, в случае расхождения данных с официальными, должно было стать коллективное обращение в правоохранительные органы.

— За вечер подписалось больше 360 человек. Последний номер стоял 378, но потом мы дособирали еще несколько листов, — говорит Виктория. Пока готовился материал, избиратели этого участка сообщили, что список пополнили еще около 80 человек.

Она показывает толстую пачку листов А4, заполненную личными данными и подписями людей, которые настаивают, что свой голос 9 августа они отдали за конкретного кандидата. К концу вечера окажется, что защитить свой голос пришли только те, кто голосовал Тихановскую.

Через день после прошедших выборов избиратели передали копии подписей в штаб Светланы Тихановской для подачи коллективной жалобы в ЦИК и отправили заказным письмом заявление во Фрунзенское РУВД.

В заявлении указано: «просьба провести проверку по факту совершенного деяния, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного статьей 192 УК Республики Беларусь, и принять решение в соответствии со статьей 174 УПК»

— Когда есть такой контраст, когда на участке 70 почти 2 тысячи голосов за Тихановскую, а у нас — 86. Причем количество избирателей у нас получилось 1,5 тысячи, на соседнем — 4 тысячи, хотя у нас, по-моему, даже количество домов больше. Мы в такой очереди стояли, когда голосовали — нас просто не могло быть 500, — объясняет общее решение Алла, избиратель участка № 71.



Фото предоставлено героем материала

Листы с подписями избирателей. Фото предоставлено героем материала

— Государство говорит, что нас нет, нас мизер, а мы понимаем, что в общем-то мы есть, — говорит Екатерина.

— Руководитель государства говорит, что у нас демократическое государство. Мы и поступаем демократично, — поддерживает ее Иван.

Кто-то из присутствующих добавляет: «Мы по закону ходили подавали [заявление]. И по закону мы имеем право после выборов сказать, за кого голосовали».

Оказывается, это не единственный участок, где избиратели не согласны с официальными результатами выборов и хотят защитить свои голоса. В инициативе «Честные люди», куда избиратели также передают копии подписей, говорят, что таких списков к ним принесли с 15 участков. Представители инициативы намерены подавать в ЦИК обращение от имени всех избирателей, которые выразят такое желание. Некоторые избиратели при этом параллельно подают заявление в районную комиссию по выборам, администрацию района или в РУВД.

Избиратель: Значит, не все в порядке в датском королевстве

Избиратель участка для голосования № 18 Московского района Минска, который находился в здании средней школы № 105, рассказала, что голосовавшие там тоже не согласны с тем, что написано в протоколе. По ее словам, работавшие рядом с участком наблюдатели утверждали, что в основной день по их подсчетам могли проголосовать более 2 тысяч человек. В итоговом протоколе указано, что здесь за все дни проголосовало 1613 человек.

— Мы стояли в очереди, люди даже под дождем стояли с детьми, — говорит избиратель. Видя неспокойную ситуацию в городе, собеседница попросила не указывать ее имя и фамилию.



Протокол голосования избирательного участка № 18 Московского района, Минск. Фото предоставлено героем материала

Итоги голосования на участке вызвали сомнения у избирателей, которые ждали результаты перед школой. Они решили проверить официальные данные. Уже на следующий день после оглашения результатов под коллективным заявлением оставили информацию о дате голосования и выбранном кандидате 638 избирателей этого участка. Все подписавшиеся указали, что голосовали в основной день и отдали свой голос за кандидата Тихановскую.

В среду 12 августа избиратели подали коллективное заявление на имя главы администрации района, а также в районную комиссию по выборам с просьбой провести проверку.





— Мы, избиратели участка, написали, что по нашему мнению, на нашем участке выборы были сфальсифицированы и объяснили почему. Если после проведения проверки несоответствия подтвердятся, мы хотим, чтобы результаты голосования по участку № 18 Московского района были признаны недействительными, а виновные лица — привлечены к ответственности, — рассказывает собеседница.

Люди, голосовавшие на избирательных участках № 68 и № 69 Фрунзенского района, тоже не согласны с полученными здесь официальными результатами. Они планируют передать подписи для коллективного обращения в Центральную комиссию по выборам и написать заявление в милицию с просьбой провести проверку.

— Если по официальному протоколу на каждом из участков проголосовало в сумме 1900 человек, то мы (наблюдатели — Прим. ред.) насчитали почти 6500 человек, — высказывает подозрение наблюдатель и избиратель Ирина. Она говорит, что наблюдатели готовы подписаться под тем, что проголосовавших здесь людей было больше, чем указано в итоговом протоколе.

Избиратель озвучивает данные протоколов — на участке № 68 за Тихановскую проголосовало 117 человек, а на участке № 69 — 115. Такие результаты вызвали у избирателей вопросы. «Людей, которые ждали перед школой оглашения результатов, было и то больше», — настаивает собеседница.

— Взять бюллетени за Тихановскую официально. Мы сюда добавляем количество испорченных бюллетеней, и получается на одном участке 185, а на другом чуть меньше. Грубо говоря, собрать двести плюс подписей — и становится понятно, что не все в порядке в датском королевстве, — комментирует Ирина.

На следующий день после выборов в районе развернулась точка, куда избиратели обоих участков приходили, чтобы в общем списке подтвердить, что их голос был отдан за конкретного кандидата. По данным на 19.30 вечера понедельника была собрана 571 подпись тех, кто утверждает, что отдавал свой голос за Светлану Тихановскую. За других кандидатов подписи не оставлялись, говорит Ирина. Собранные подписи планируется передать для коллективного обращения в ЦИК.

«Мы, нижеподписавшиеся избиратели, подтверждаем, что участвовали в голосовании в выборах президента 9.08.2020 на участке для голосования № 66 по адресу г. Минск Я. Чечота, 18, и каждый отдал свой голос за Тихановскую» — так начинается коллективное письмо избирателей участка для голосования № 66 Московского района.

— Наш главный посыл, чтобы пересчитали бюллетени по нашему участку, — подчеркивает избиратель.

Результаты голосования в протоколах демонстрировали 1065 голосов за Александра Лукашенко и 424 — за Светлану Тихановскую, 39 — за Анну Канопацкую, 18 — за Андрея Дмитриева и 16 — за Сергея Черечня. Такой результат голосования вызвал у избирателей сомнения, но больше всего людей смутила указанная в документе явка.



Фото предоставлено героем материала

Фото предоставлено героем материала

Местные жители решили подготовить почву для инициирования проверки по итогам голосования на их участке — заполняли специальные списки, где указывали свои данные и кандидата, за которого 9 августа отдали голос. Подписи начали собирать во второй половине понедельника, и во вторник было готово письмо с более чем 620 подписями тех, кто заявляет, что на участке № 66 Московского района голосовал за кандидата Тихановскую.

— Даже образовывалась очередь, как было на избирательном участке. Она доходила до 60 человек. Люди стояли в 10−11 ночи и готовы были подписаться, — говорит Юлия, другая избирательница c этого участка.