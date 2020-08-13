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Акции Tesla взлетели после объявления о сплите 5:1

13.08.2020 10:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Производитель электромобилей Tesla объявил о намерении провести сплит акций 5:1, после чего их стоимость выросла на 7 % и торговалась на уровне около полутора тысяч долларов на постмаркете. Сегодня это одни из самых дорогих акций на Уолл-стрит. При этом компания Илона Маска стремится сделать их более доступными для сотрудников и инвесторов. Сплит, то есть, дробление одной акции на несколько, призван в этом помочь. Деление пройдет 28 августа.

 
 
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Производитель электромобилей Tesla объявил о намерении провести сплит акций 5:1, после чего их стоимость выросла на 7 % и торговалась на уровне около полутора тысяч...
 
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