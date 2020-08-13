Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акции Tesla взлетели после объявления о сплите 5:1 Производитель электромобилей Tesla объявил о намерении провести сплит акций 5:1, после чего их стоимость выросла на 7 % и торговалась на уровне около полутора тысяч...

Производитель электромобилей Tesla объявил о намерении провести сплит акций 5:1, после чего их стоимость выросла на 7 % и торговалась на уровне около полутора тысяч долларов на постмаркете. Сегодня это одни из самых дорогих акций на Уолл-стрит. При этом компания Илона Маска стремится сделать их более доступными для сотрудников и инвесторов. Сплит, то есть, дробление одной акции на несколько, призван в этом помочь. Деление пройдет 28 августа.