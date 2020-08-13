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Весь Минск гудит! В разных частях города проходят акции солидарности: есть сообщения о вышедших на улицы работниках строительных организаций

13.08.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня утром в разных частях города на акции солидарности против насилия и за честные выборы вышли сотни людей. Сообщается, что вышли работники разных предприятий, в том числе и строительных. Мы сейчас пытаемся получить подтверждение этой информации. 

Весь Минск гудит! В разных частях города проходят акции солидарности: есть сообщения о вышедших на улицы работниках строительных организаций
Метро Пушкинская.

На «Гродножилстрой», сообщает onliner.by, стоят почти все объекты и завод.

Весь Минск гудит! В разных частях города проходят акции солидарности: есть сообщения о вышедших на улицы работниках строительных организаций
Фото: onliner.by

Также сообщается о намерении выйти на акцию работников "Минскпромстроя".

Мэр города Минска Анатолий Сивак после начала акций заявил:

- Зачем на протестных акциях подростки и маленькие дети? Это безрассудство или это щит? Зачем акции протеста (против власти) создают проблемы для горожан? Для чего перекрываются улицы и останавливается общественный транспорт? Зачем создается хаос Эмоции бьют через край. Подумайте: можно остаться дома – останутся дома и работники правоохранительных органов, - приводит слова мэра телеграм-канал Мингорисполкома.

БУДЕТ ДОПОЛНЕНО.

Весь Минск гудит! В разных частях города проходят акции солидарности: есть сообщения о вышедших на улицы работниках строительных организаций

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром в разных частях города на акции солидарности против насилия и за честные выборы вышли сотни людей. Сообщается, что вышли работники разных...
 
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