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Весь Минск гудит! В разных частях города проходят акции солидарности: есть сообщения о вышедших на улицы работниках строительных организаций
13.08.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня утром в разных частях города на акции солидарности против насилия и за честные выборы вышли сотни людей. Сообщается, что вышли работники разных предприятий, в том числе и строительных. Мы сейчас пытаемся получить подтверждение этой информации.
На «Гродножилстрой»,
Также сообщается о намерении выйти на акцию работников "Минскпромстроя".
Мэр города Минска Анатолий Сивак после начала акций заявил:
- Зачем на протестных акциях подростки и маленькие дети? Это безрассудство или это щит? Зачем акции протеста (против власти) создают проблемы для горожан? Для чего перекрываются улицы и останавливается общественный транспорт? Зачем создается хаос Эмоции бьют через край. Подумайте: можно остаться дома – останутся дома и работники правоохранительных органов, - приводит слова мэра
БУДЕТ ДОПОЛНЕНО.
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Весь Минск гудит! В разных частях города проходят акции солидарности: есть сообщения о вышедших на улицы работниках строительных организаций
Сегодня утром в разных частях города на акции солидарности против насилия и за честные выборы вышли сотни людей. Сообщается, что вышли работники разных...
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