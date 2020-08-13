Весь Минск гудит! В разных частях города проходят акции солидарности: есть сообщения о вышедших на улицы работниках строительных организаций

Также сообщается о намерении выйти на акцию работников "Минскпромстроя".

Мэр города Минска Анатолий Сивак после начала акций заявил:

- Зачем на протестных акциях подростки и маленькие дети? Это безрассудство или это щит? Зачем акции протеста (против власти) создают проблемы для горожан? Для чего перекрываются улицы и останавливается общественный транспорт? Зачем создается хаос Эмоции бьют через край. Подумайте: можно остаться дома – останутся дома и работники правоохранительных органов, - приводит слова мэра телеграм-канал Мингорисполкома .

БУДЕТ ДОПОЛНЕНО.