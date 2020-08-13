Лукашенко проводит совещание по нефти и АЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Совещание по актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса проводит президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг.

По мнению президента, от надежности и мощности предприятий белорусской энергосистемы зависит вся экономика страны.

"От надежности его работы и мощности зависит вся наша экономика и национальная безопасность. Это показали события конца прошлого и начала этого года, когда мы были вынуждены бороться за бочку нефти и кубометр газа, которых, кстати, сегодня на рынке бери - не хочу", – подчеркнул Лукашенко, его цитирует БелТА .

Он добавил также, что Беларусь вложила немало средств в модернизацию энергетики, и сегодня предприятия энергосистемы, в том числе НПЗ, по техническому и технологическому оснащению находятся на уровне ведущих европейских стран.

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