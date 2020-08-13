В тесноте да не в обиде? Как в разных жилых комплексах решают проблемы парковки (либо не решают)

Источник материала: realt.by

Наш цикл поездок по новым жилым комплексам Минска и не думал заканчиваться. Мы уже трижды инспектировали столичные новостройки, устроив небольшую экспедицию сначала на VW Tiguan , потом на MINI Cooper , а затем на полностью электрическом Jaguar I-Pace . Чем больше объектов мы объезжали, тем чаще сталкивались с дефицитом машино-мест, заставленными дворами и нарушителями ПДД, оставляющими свои автомобили на тротуарах и газонах. Надо признать: приятные исключения в виде грамотно оборудованных площадок со шлагбаумами и паркингами все же случались. Хотя многие предпочитают по привычке ставить машину на улице, во дворе, под окнами.

Поскольку жилых комплексов еще хватает как в Минске, так и в ближайшем "Замкадье", коллеги с av.by решили продолжить штурмовать новостройки. Сегодня посетим еще несколько объектов, среди которых будет как клубный квартал, так и доступное жилье в спальном районе столицы. Для этой миссии хотелось подобрать нетривиальный автомобиль, на роль которого подошел современный и стильный Peugeot 3008 .



Выглядит он стопроцентно по-кроссоверному, к тому же облик машины по-французски броский и привлекающий внимание, а сам автомобиль достоин похвал за технологичность, комфорт и динамичность. Не говоря уже о том, что он достаточно хорошо укомплектован электронными ассистентами, среди которых есть система автономного экстренного торможения, предупреждение о сокращении дистанции до впереди идущего авто, адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки и, конечно же, «автопарковщик». Поверьте, это вовсе не блажь, когда речь идет о парковке в стесненных условиях (в чем мы снова убедились на практике).



ЖК «Нарочанский» : «Есть подземный паркинг, но платить не хочу» Комплекс расположен в престижной локации — это микрорайон Лебяжий, в радиусе километра от пр-та Победителей, водохранилища Дрозды, «Минск-Арены» и ТРЦ «Арена-Сити». В этой части города плотность застройки ожидаемо высока, а значит соблюсти нормативы по количеству машино-мест может быть сложно.







Чтобы цивилизованно решить актуальный вопрос с парковкой, застройщик ЖК «Нарочанский» предусмотрел шлагбаум на въезде, гостевые стоянки извне, а также подземный паркинг.







Несмотря на то, что на придомовой территории площадок не очень много, не все жильцы готовы платить за место под землей и предпочитают ставить свои машины на свободных участках рядом с подъездом. Так, по крайней мере, высказался один из проживающих здесь белорусов.



Как следствие, на выезде со двора нам пришлось аккуратненько маневрировать в узком пространстве, ориентируясь по зеркалам, а при желании — и по камерам, которыми оборудован Peugeot 3008 .







По части оснащения французский кроссовер может похвастать обилием опций. Даже в базовой версии в нем много вкусного: приборная панель i-Cockpit и 8-дюймовый дисплей в центре торпедо, шесть подушек безопасности, система динамической стабилизации, светодиодные ходовые огни, круиз-контроль, задние датчики парковки, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, подогрев передних сидений. В более дорогих комплектациях доступны светодиодный головной свет, система выбора режимов езды Advanced Grip Control (алгоритмы имитации блокировки межколесного дифференциала), ассистент движения на спуске, передние парктроники, бесключевой доступ.



Нам, к слову, попалась максимальная вариация GT Line, которой в конфигураторе можно накрутить еще больше опций. Так что конкретно этот автомобиль с точки зрения систем помощи при вождении «упакован» максимально. Дополнительно в нем установлены пакеты «Безопасность плюс» (система предотвращения выхода из полосы разметки, предупреждения о присутствии объекта в слепой зоне, контроль усталости водителя и автоматическое переключение между дальним и ближним светом), «Помощь водителю» (система автономного экстренного торможения, предупреждение о сокращении дистанции до впереди идущего автомобиля, адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки) и «Город» (камера заднего вида, фронтальная камера и система помощи при параллельной и перпендикулярной парковке).



Итак, чтобы выполнить парковку в режиме «гаража», запускаем Park Assist нажатием сенсорной кнопки на 8-дюймовом тачскрине. Он отвечает за маневры (круговой обзор с камерами по периметру), управление «климатом», музыкой, активацию электронных помощников и прочие настройки функций комфорта.









Включив правый поворотник, ждем, когда система подаст сигнал о том, что стоянка возможна. Затем выбираем заднюю передачу и отпускаем руль, не забывая работать педалью тормоза. Да-да, «автопарковщик» не является автопилотом: он полностью берет на себя рулевое управление, рассчитывая траекторию движения, но водитель бдит за процессом парковки. Поставить машину ровно получилось не с первого раза, зато мы убедились, что пользоваться помощником предельно просто, следуя подсказкам на панели.



Квартал «Пирс» : 1,5 машино-места на семью Квартал «Пирс» построен в 7 километрах от столицы, на окраине Ратомки. На закрытой территории спроектировано сразу несколько форматов домов: урбан-виллы, ситихаусы, коттеджи и таунхаусы с площадями от 90 до 140 квадратных метров. Peugeot 3008 с эффектными «кошачьими» фарами и хромированной решеткой смотрится стильно и органично на фоне модной загородной застройки.







Это полностью закрытая территория с видеонаблюдением, а придомовые площадки предназначены только для жильцов, без машин во дворе. Одним словом, жилье для комфортного и полноценного проживания, в котором найдется место и для активного отдыха, и для работы, и для развлечений. Здесь имеются специальные парковки из расчета 1,5 места на семью, а для гостей предусмотрены гостевые стоянки.







Проехавшись за рулем Peugeot 3008 по кварталу, мы заметили и велобоксы, и специально отведенные площадки для зарядки электромобилей. Ощущается, что о местных жителях застройщик заботится.







Симпатичный кроссовер с такими габаритами (длина — 4 447 мм, ширина — 2 098 мм, высота — 1 624 мм) отлично чувствует себя в квартале. Легко маневрирует по району, не боится подъезжать к бордюрам. Хотя с такой организацией территории желания ставить машину впритык или, не дай бог, заезжать на газон даже не возникает.







ЖК «Рахманинов»: с парковкой беда, но вы держитесь Комплекс представляет собой два 10-этажных здания общей площадью 1,47 га. «Рахманинов» расположен в тихом и спокойном микрорайоне Зеленый Луг. Еще на этапе строительства местные жители выступали против него, жалуясь на перенаселение района и, как следствие, на отсутствие мест для парковки автомобилей.







На первый взгляд днем буднего дня на улице Мирошниченко есть где оставить машину. Стоянки расположены как на придомовой, так и на внешней территории комплекса. Правда, по словам местной жительницы, вечером они заполняются под завязку и получается типичный двор любого дома в спальном районе Минска.









Если площадки не хватает, жильцы паркуются рядом с универсамом, который находится за домом. Мол, там места есть всегда. Зато во дворе автомобили обступают детскую площадку со всех сторон, а потому надо передвигаться осторожно.

Хорошо, что Peugeot 3008 оснастили камерами, системой автономного экстренного торможения и прочими ассистентами, иначе без них крутиться и вилять по району в поисках свободного машино-места было бы проблематично.

ЖК «Уручский» : парковки есть, но острожность во дворе не помешает Жилой комплекс «Уручский» расположился в укромном уголке в восточной части Минска на пересечении улиц Гинтовта и Лопатина, рядом с основными магистралями (пр-т Независимости, МКАД) и без прямого выхода на шумные улицы. Он включает в себя многоэтажные жилые дома, которые позволяют получить комфортное жилье с богатой инфраструктурой. Но нас интересует другое: как здесь обстоят дела с парковками?







В дневные часы найти вакантное местечко для Peugeot 3008 большого труда не составило (на внешней стороне мы заметили также закрытый наземный паркинг), но поскольку машины активно ставят вдоль тротуаров, то передвигаться на придомовой территории нужно осмотрительно, чтобы не задеть кое-как брошенный во дворе кабриолет…





Зато подъезжать близко к бордюру или конусам совсем не страшно. Хотя подвеска здесь и пружинная с адаптивными амортизаторами, но сам клиренс (219 мм) позволяет чувствовать себя уверенно за рулем.





«Автопарковщика» мы протестировали тоже, выполнив «диагоналку». Опять-таки все предельно просто: нажимаем кнопку на сенсорном дисплее, активируя Park Assist, затем включаем левый поворотник и ждем, пока система отсканирует территорию и просигнализирует, что нашла свободное место, куда можно припарковаться.







Система командует: включите задний ход и отпустите руль. Послушно следуем всем подсказкам на мониторе и не забываем пользоваться педалью тормоза, ведь ассистент только крутит руль. Кстати, в активе имеются и видеопомощь при парковке, и помощь при соблюдении полосы. Надо отметить: скорость должна быть ограничена до 10 км/ч, а расстояние между автомобилями не превышать более метра.







Доступное жилье в Степянке : дешево и плотненько Жилой комплекс экономкласса по ул. Карвата в микрорайоне Степянка состоит из пяти домов панельного типа. Три дома первой очереди — 10В, 10Б и 10А — введены в эксплуатацию в 2018 году, а начало строительства домов № 11 и № 16 (по генплану) запланировано на 2 квартал 2020-го. На сайте застройщика указано, что для жильцов предусмотрены охраняемый двухуровневый паркинг и автостоянка на 156 машино-мест по ул. Геологической. Во дворе предсказуемо мало пространства, есть стоянки на внешней стороне, которые вечером заставляются автомобилями.







Шлагбаум на въезде и выезде отсутствует, зато иногда встречаются полусферы, имеются «лежачие полицейские», которые наводят кое-какой порядок. Благодаря увеличенному дорожному просвету Peugeot 3008 даже в таких тесных дворах уверенно маневрирует, а наличие электронных помощников в виде камер и «автопарковщика» позволяет облегчить процесс парковки вечером, когда в район стекаются люди после работы и нужно не только найти свободное место, но и сделать это с комфортом и безопасно.







*** Не только в Минске, но и в других крупных городах Беларуси с многоэтажной застройкой припарковать машину около дома удается не всем и не всегда. Местами авто ставят хаотично и бесконтрольно, бросая их под самым подъездом, но во многих современных комплексах больной вопрос решают установкой шлагбаумов, конусов и строительством подземных (наземных) паркингов. Парковаться же с помощью Park Assist действительно просто. Главное — помнить, что это только помощник, который на регулярную вакансию автопилота не претендует. Зато если нужно маневрировать в узких дворах или рассчитывать траекторию движения, то электронный ассистент пригодится однозначно. Читайте также: «Не хотим, чтобы наши сотрудники попали под обстрелы». Как в Минске работают заведения возле точек протестов Битва двух квартир: «темное и спокойное царство» или «бело-красная чистота»? Нашли необычный дизайн и сравнили