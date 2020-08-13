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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси осталось убрать менее четверти площадей зерновых По темпам работ лидирует Брестская область - здесь работы фактически идут на последних гектарах. Всего по стране намолочено более 6 миллионов, 360 тонн зерна при...

По темпам работ лидирует Брестская область - здесь работы фактически идут на последних гектарах. Всего по стране намолочено более 6 миллионов, 360 тонн зерна при средней урожайности почти 40 центнеров с гектара. Минская область преодолела рубеж в полтора миллиона тонн зерна, Брестская и Гродненская - в один миллион тонн.