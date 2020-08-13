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В Беларуси осталось убрать менее четверти площадей зерновых
13.08.2020 12:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПо темпам работ лидирует Брестская область - здесь работы фактически идут на последних гектарах. Всего по стране намолочено более 6 миллионов, 360 тонн зерна при средней урожайности почти 40 центнеров с гектара. Минская область преодолела рубеж в полтора миллиона тонн зерна, Брестская и Гродненская - в один миллион тонн.
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По темпам работ лидирует Брестская область - здесь работы фактически идут на последних гектарах. Всего по стране намолочено более 6 миллионов, 360 тонн зерна при...
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